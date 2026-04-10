Melania Trump tampil pertahankan diri dalam isu Epstein
Melania Trump tampil pertahankan diri dalam isu Epstein
Apr 10, 2026 | 10:42 AM
Melania Trump tampil pertahankan diri dalam isu Epstein
Wanita Pertama Amerika Syarikat, Melania Trump, menyampaikan kenyataan menafikan sebarang kaitan dengan Jeffrey Epstein dari Grand Foyer di White House, Washington, DC, Amerika Syarikat, 9 April 2026. - Foto EPA
WASHINGTON: Cik Melania Trump terus mencuri perhatian sebagai wanita pertama Amerika Syarikat yang memilih untuk memainkan peranannya mengikut cara tersendiri, dengan pendekatan yang lebih tertutup dan jarang bersuara dalam isu politik.
Bekas model kelahiran Slovenia itu dilihat sering mengambil sikap berdiam diri atau memberi sokongan secara tidak langsung kepada suaminya, Encik Donald Trump. Namun, beliau tampil luar biasa pada 9 April apabila mengadakan sidang media bagi menafikan sebarang kaitan dengan pesalah seks, Jeffrey Epstein.
