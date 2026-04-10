WASHINGTON: Cik Melania Trump terus mencuri perhatian sebagai wanita pertama Amerika Syarikat yang memilih untuk memainkan peranannya mengikut cara tersendiri, dengan pendekatan yang lebih tertutup dan jarang bersuara dalam isu politik.

Bekas model kelahiran Slovenia itu dilihat sering mengambil sikap berdiam diri atau memberi sokongan secara tidak langsung kepada suaminya, Encik Donald Trump. Namun, beliau tampil luar biasa pada 9 April apabila mengadakan sidang media bagi menafikan sebarang kaitan dengan pesalah seks, Jeffrey Epstein.