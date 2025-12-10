Rakyat Singapura dinasihatkan supaya menangguhkan semua perjalanan ke kawasan konflik di wilayah sempadan Thailand-Kemboja, kata Kementerian Ehwal Luar (MFA) pada 10 Disember.
Rakyat Singapura di Kemboja dan Thailand harus memantau berita daripada sumber rasmi dengan teliti, mematuhi nasihat pihak berkuasa tempatan dan terus berwaspada untuk keselamatan diri, tambah kementerian itu, dalam kenyataan sebagai menjawab pertanyaan media.
The Straits Times memetik seorang jurucakap kementerian sebagai berkata: “Singapura amat bimbang dengan penyambungan semula pertempuran baru-baru ini di sepanjang sempadan Thailand-Kemboja dan laporan korban di kedua-dua belah pihak.
“Kami menyeru kedua-dua negara supaya menahan diri dan menyelesaikan perbezaan mereka melalui dialog dan rundingan, mengikut semangat dan prinsip Deklarasi Bersama. Ini penting untuk hubungan jangka panjang antara Kemboja dengan Thailand, dan kepentingan Asean yang lebih luas.”
MFA juga amat menggalakkan rakyat Singapura yang berada atau melancong ke Kemboja dan Thailand supaya mendaftarkan diri dalam talian di https://eregister.mfa.gov.sg jika mereka belum berbuat demikian.
Rakyat Singapura di Kemboja dan Thailand yang memerlukan bantuan konsular harus menghubungi Kedutaan Singapura masing-masing di Phnom Penh atau Bangkok, atau Pejabat Bertugas Kementerian Ehwa Luar (24 jam):
Kedutaan Republik Singapura di Phnom Penh, Kemboja.
Alamat: 129 Norodom Boulevard, Sangkat Chaktomuk, Khan Daun Penh, 120207 Phnom Penh
Tel: +855-23-221-875
Tel Kecemasan: +855-977017371
Emel: singemb_pnh@mfa.sg
Kedutaan Republik Singapura di Bangkok, Thailand
Alamat: 129 South Sathorn Road, Thung Maha Mek, Sathorn, Bangkok 10120
Telefon: +66-2-348-6700
Talian Kecemasan: +66-81-844-3580
Emel: singemb_bkk@mfa.sg
Pejabat Bertugas Kementerian Ehwal Luar (24 jam)
Tel: +65 6379 8800 / +65 6379 8855
Emel: mfa_duty_officer@mfa.gov.sg
