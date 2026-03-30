Min Aung Hlaing berundur sebagai Ketua Tentera, sasar jawatan Presiden Myanmar

Dunia

Mar 30, 2026 | 4:08 PM

Gambar edaran yang dirakam dan dikeluarkan pada 30 Mac 2026 oleh Pasukan Maklumat Tentera Myanmar ini menunjukkan ketua tentera yang bakal berundur, Min Aung Hlaing (kiri), bersama penggantinya Ye Win Oo (kanan) ketika majlis penyerahan tugas di Naypyidaw.
NAYPYIDAW: Ketua tentera Myanmar Encik Min Aung Hlaing mengumumkan peletakan jawatan pada 30 Mac bagi membuka laluan untuk bertanding sebagai presiden dalam undian parlimen, susulan pilihan raya pertama sejak rampasan kuasa 2021 yang mencetuskan perang saudara di negara itu.

Jeneral berusia 69 tahun itu, yang mengetuai angkatan tentera sejak 2011, dicalonkan sebagai salah seorang daripada dua calon naib presiden oleh anggota dewan rendah parlimen yang baharu dibentuk.
“Jeneral Kanan Min Aung Hlaing dicadangkan sebagai calon naib presiden,” kata seorang ahli parlimen daripada parti yang menyokong tentera, menurut siaran langsung media negara.

Mengikut proses perlembagaan Myanmar, dewan tinggi parlimen turut akan mencalonkan seorang lagi calon naib presiden. Tiga calon ini kemudiannya akan dipilih untuk menentukan siapa yang akan menjadi presiden, walaupun tarikh undian belum diumumkan.

MyanmarJUNTA
