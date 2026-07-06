Muzium Lalique di Perancis dirompak, barang kemas bernilai jutaan euro lesap

Barang kemas hasil rekaan pembuat kaca terkenal Perancis, Rene Lalique, dipamerkan di Muzium Lalique di Wingen-sur-Moder, timur Perancis pada 23 Jun 2011. Muzium itu mengumumkan pada 5 Julai 2026 bahawa ia menjadi sasaran rompakan apabila pencuri melarikan barang kemas bernilai “beberapa juta” euro dalam satu serbuan awal pagi yang kini sedang disiasat pihak berkuasa Perancis. - Foto AFP

Barang kemas hasil rekaan pembuat kaca terkenal Perancis, Rene Lalique, dipamerkan di Muzium Lalique di Wingen-sur-Moder, timur Perancis pada 23 Jun 2011. Muzium itu mengumumkan pada 5 Julai 2026 bahawa ia menjadi sasaran rompakan apabila pencuri melarikan barang kemas bernilai “beberapa juta” euro dalam satu serbuan awal pagi yang kini sedang disiasat pihak berkuasa Perancis. - Foto AFP

Muzium Lalique di Perancis dirompak, barang kemas bernilai jutaan euro lesap

Muzium Lalique di Perancis dirompak, barang kemas bernilai jutaan euro lesap

PARIS: Sekumpulan perompak bertopeng melarikan barang kemas bernilai jutaan euro dari Muzium Lalique di timur laut Perancis dalam satu rompakan berani pada awal pagi 5 Julai, sekali lagi mencetuskan kebimbangan mengenai tahap keselamatan muzium dan galeri seni di negara itu.

Menurut sumber yang rapat dengan siasatan, kejadian berlaku sekitar jam 5.30 pagi waktu tempatan di muzium berkenaan yang terletak di Wingen-sur-Moder, kira-kira 60 kilometer dari Strasbourg.

Perompak dilaporkan memecah masuk melalui sebuah pintu sebelum menuju terus ke bilik pameran barang kemas dan memecahkan enam kotak pameran.

“Kira-kira 20 barang kemas dicuri. Nilai kerugian masih dinilai tetapi dipercayai mencecah beberapa juta euro, kemungkinan hampir empat juta euro (S$5.9 juta),” kata sumber itu kepada AFP.

Muzium berkenaan mengesahkan ia akan ditutup selama beberapa hari susulan kejadian tersebut.

Menurut sumber siasatan, sistem penggera sememangnya berbunyi ketika kejadian berlaku, namun tindak balas pihak keselamatan dikatakan lambat.

“Penggera berbunyi, tetapi ketika syarikat keselamatan masih melakukan pemeriksaan, seorang pekerja pembersihan tiba terlebih dahulu di lokasi sebelum menghubungi polis,” katanya.

Rakaman kamera litar tertutup (CCTV) kini sedang diperiksa bagi mengenal pasti suspek yang dipercayai mempunyai kepakaran profesional dalam melakukan rompakan tersebut.

Satu lagi sumber berkata barang kemas yang dicuri diperbuat daripada kristal dan tidak mengandungi batu permata berharga.

Ini bermakna ia tidak boleh dileburkan seperti emas atau logam berharga lain, sekali gus menimbulkan persoalan sama ada rompakan itu dilakukan atas tempahan khusus pengumpul tertentu.

Muzium Lalique dibuka pada 2011 berhampiran kilang syarikat Lalique dan didedikasikan kepada tokoh terkenal seni Art Nouveau dan Art Deco Perancis, Rene Lalique.

Menurut laman rasmi muzium, ia menempatkan lebih 650 karya termasuk barang kemas Art Nouveau, hasil seni kaca Art Deco dan kristal kontemporari.

Datuk Bandar Wingen-sur-Moder, Christian Dorschner, melahirkan kemarahan terhadap kelemahan sistem keselamatan yang menurutnya gagal bertindak pantas walaupun penggera telah berbunyi.

“Semua penggera berbunyi seperti sepatutnya. Tetapi nampaknya berlaku kegagalan besar di pihak syarikat keselamatan kerana mereka tidak bertindak segera dan tidak memaklumkan pihak polis,” katanya kepada akhbar tempatan Les Dernieres Nouvelles d’Alsace (DNA).

Beliau percaya kumpulan perompak itu mempunyai maklumat terperinci mengenai sistem keselamatan muzium berkenaan.

“Mereka pasti mempunyai maklumat lengkap untuk melakukan kerja ini dengan cara sebegitu. Mereka mungkin kumpulan pakar,” katanya lagi.

Kejadian terbaru itu berlaku hanya beberapa bulan selepas rompakan dramatik di Louvre Museum yang menggemparkan Perancis pada Oktober 2025.

Dalam kejadian tersebut, kumpulan perompak melarikan barang kemas bernilai AS$102 juta (S$130 juta), termasuk sebahagian permata mahkota lama Perancis, dalam tempoh kurang lapan minit.

Rompakan di Louvre menyebabkan tahap keselamatan muzium dan galeri seni di seluruh Perancis dipersoalkan.

Susulan kejadian itu, Muzium Lalique sebelum ini diklasifikasikan sebagai lokasi “sensitif” dan diberikan perhatian keselamatan tambahan.

Namun rompakan terbaru itu menunjukkan penjenayah masih mampu mengeksploitasi kelemahan sistem keselamatan walaupun langkah pengawasan dipertingkatkan.

Setakat ini pihak polis belum mengumumkan sebarang tangkapan.

Pihak berkuasa Perancis kini menjalankan siasatan menyeluruh termasuk meneliti kemungkinan wujud rangkaian jenayah profesional yang menyasarkan institusi seni dan warisan budaya negara itu.

Pemerhati keselamatan berkata kejadian di Muzium Lalique berpotensi meningkatkan tekanan terhadap pemerintah Perancis untuk memperketat perlindungan ke atas muzium, galeri dan koleksi seni bernilai tinggi.