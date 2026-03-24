Nahas Air Canada: Pramugari terselamat tercampak terikat pada tempat duduk
Nahas Air Canada: Pramugari terselamat tercampak terikat pada tempat duduk
Mar 24, 2026 | 2:56 PM
Nahas Air Canada: Pramugari terselamat tercampak terikat pada tempat duduk
Para pegawai daripada Lembaga Keselamatan Pengangkutan Kebangsaan menjalankan pemeriksaan ke atas bangkai pesawat Air Canada di Lapangan Terbang LaGuardia di Queens, New Yorik, Amerika Syarikat, pada 23 Mac 2026. - Foto: REUTERS
NEW YORK: Seorang pramugari yang masih memakai tali pinggang di tempat duduknya terselamat daripada tercampak daripada pesawat Air Canada yang berlanggar dengan sebuah trak bomba di Lapangan Terbang LaGuardia, New York, Amerika Syarikat.
Anak perempuannya, Cik Sarah Lepine, dalam temu bual pada 23 Mac dengan stesen penyiaran Canada TVA Nouvelles, menyatakan ia benar-benar “suatu keajaiban”.
