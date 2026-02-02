Para penduduk Palestin memeriksa kerosakan akibat serangan Israel pada di Bandar Gaza pada 31 Januari. - Foto REUTERS

Para penduduk Palestin memeriksa kerosakan akibat serangan Israel pada di Bandar Gaza pada 31 Januari. - Foto REUTERS

RIYADH: Negara-negara Arab dan Islam pada 1 Februari mengutuk keras pelanggaran gencatan senjata berulang Israel di Gaza, memberi amaran bahawa tindakan tersebut telah menyebabkan kehilangan nyawa yang ketara di Palestin.

Dalam kenyataan bersama oleh Kementerian Luar Arab Saudi, menteri luar Arab Saudi, Jordan, Amiriah Arab Bersatu (UAE), Qatar, Indonesia, Pakistan, Mesir, dan Turkey, mereka menyatakan kebimbangan yang mendalam terhadap peningkatan berterusan Israel di Gaza.

Menurut kenyataan itu, pelanggaran gencatan senjata berulang kali oleh Israel telah mengakibatkan pembunuhan dan kecederaan lebih daripada 1,000 rakyat Palestin, menggariskan apa yang digambarkan oleh para menteri sebagai kemerosotan berbahaya dalam situasi kemanusiaan dan keselamatan di wilayah tersebut.

“Tindakan ini berisiko meningkatkan ketegangan dan menjejaskan usaha yang bertujuan untuk mengukuhkan keamanan dan memulihkan kestabilan, pada masa pihak-pihak serantau dan antarabangsa giat bekerjasama untuk memajukan fasa kedua pelan damai Presiden Amerika Syarikat Encik Donald Trump dan melaksanakan Ketetapan Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu 2803,” kata kenyataan itu.

Para menteri luar khususnya secara kolektif menyatakan kebimbangan mengenai kesan pelanggaran gencatan senjata terhadap penduduk awam dan implikasi yang lebih luas untuk kestabilan di rantau tersebut.

Mereka menekankan pendirian bersama mereka dalam menolak tindakan yang menjejaskan usaha untuk meredakan ketegangan dan melindungi orang awam.

Walaupun gencatan senjata telah dilaksanakan pada 10 Oktober lalu, namun Israel sejak itu terus melancarkan serangannya, membunuh 524 orang dan mencederakan 1,360 yang lain, menurut pejabat media Gaza.

Kenyataan itu turut menyeru semua pihak agar memikul tanggungjawab mereka dalam tempoh sensitif ini, mengamal diri, mengekalkan gencatan senjata, dan mengelakkan sebarang tindakan yang boleh melemahkan usaha diplomatik semasa.

Ia juga menggesa langkah-langkah untuk memudahkan pemulihan dan pembinaan semula awal di Jaluran Gaza.