Negara Arab kecam pencerobohan menteri Israel di Masjid Al-Aqsa
Negara Arab kecam pencerobohan menteri Israel di Masjid Al-Aqsa
Apr 7, 2026 | 2:14 PM
Negara Arab kecam pencerobohan menteri Israel di Masjid Al-Aqsa
Anggota keselamatan Israel mengiringi Menteri Keselamatan Nasional Israel berhaluan kanan, Itamar Ben-Gvir, ketika beliau memasuki kawasan Masjid Al-Aqsa melalui Pintu Maghribi sebelum meninjau perkarangan kompleks tersebut di Baitulmakdis. Tindakan itu mencetuskan kecaman meluas daripada negara-negara Arab yang menyifatkannya sebagai provokasi dan pelanggaran terhadap kesucian tapak suci umat Islam. - Foto Fail
BAITULMAKDIS: Beberapa negara Arab dan kumpulan Palestin mengecam tindakan Menteri Keselamatan Nasional Israel, Encik Itamar Ben-Gvir, yang menceroboh kawasan Masjid Al-Aqsa pada 6 April, dalam insiden yang disifatkan sebagai provokasi serius terhadap umat Islam.
Menurut Direktorat Wakaf Islam di Baitulmakdis, Encik Ben-Gvir memasuki kawasan masjid melalui Pintu Maghribi sebelum meninjau perkarangan kompleks tersebut.
Laporan berkaitan
Negara Arab, Islam kecam sekatan Israel ke atas gereja, masjid di BaitulmakdisMar 31, 2026 | 1:53 PM
Israel terus tutup Masjid Al-Aqsa untuk hari ke-24 berturut-turutMar 24, 2026 | 2:31 PM