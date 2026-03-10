Asap tebal menjulang ke udara selepas serangan mengenai loji penapisan minyak Bapco di Pulau Sitra, Bahrain, pada 9 Mac 2026, di tengah konflik yang semakin memuncak antara Iran dengan Amerika Syarikat dan Israel. Serangan itu mencetuskan kebakaran di kompleks tenaga tersebut dan menimbulkan kebimbangan terhadap keselamatan infrastruktur minyak di rantau Teluk. - REUTERS

MANAMA: Serangan udara Iran di Bahrain mencederakan lebih 30 orang pada 9 Mac serta mencetuskan kebakaran berhampiran sebuah loji penapisan minyak, menurut pihak berkuasa Bahrain, sekali gus mencetuskan kecaman daripada beberapa negara Arab terhadap gelombang serangan balas terbaru Teheran di rantau Teluk.

Serangan tersebut berlaku ketika ketegangan di Asia Barat semakin memuncak susulan kempen ketenteraan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran yang bermula pada 28 Februari lalu. Sejak konflik itu tercetus, Iran dilaporkan melancarkan ratusan peluru berpandu dan dron ke arah negara-negara jiran di Teluk Parsi.

Pemerintah Iran mendakwa sasaran utama mereka adalah pangkalan tentera Amerika Syarikat di rantau itu. Namun beberapa serangan dilaporkan mengenai kawasan awam dan infrastruktur penting, termasuk lapangan terbang, hotel serta kemudahan tenaga.

Bahrain, sekutu rapat Amerika Syarikat di rantau Teluk, menempatkan Armada Kelima Tentera Laut Amerika serta Komando Tentera Laut Amerika Syarikat bagi rantau Asia Barat. Hubungan antara beberapa negara Teluk dengan Iran sebelum ini dilihat semakin pulih, namun konflik terbaru telah mencetuskan ketegangan baharu di rantau tersebut.

Kementerian Kesihatan Bahrain memaklumkan bahawa serangan dron Iran di kawasan Sitra, sebuah pulau berhampiran ibu negara Manama, menyebabkan 32 rakyat Bahrain cedera, termasuk empat orang dalam keadaan serius.

Antara mangsa yang cedera turut melibatkan empat kanak-kanak, termasuk seorang bayi berusia dua bulan. “Seramai 32 orang mengalami kecederaan akibat serangan dron di kawasan Sitra, dan empat daripadanya berada dalam keadaan serius,” menurut kenyataan kementerian tersebut.

Sitra juga menempatkan sebahagian kompleks penapisan milik syarikat tenaga milik negara, Bapco Energies. Dalam kejadian berasingan, Kementerian Dalam Negeri Bahrain melaporkan bahawa satu kebakaran berlaku di sebuah kemudahan di kawasan Ma’ameer, yang terletak berhampiran Sitra dan turut menempatkan operasi Bapco Energies.

Menurut kementerian itu, kebakaran tersebut berpunca daripada “pencerobohan Iran”. Kebakaran bagaimanapun berjaya dikawal dan tiada kematian atau kecederaan dilaporkan.

Beberapa jam selepas serangan dron itu, Bapco Energies mengisytiharkan keadaan force majeure, iaitu peruntukan undang-undang yang membolehkan syarikat itu dikecualikan daripada tanggungjawab kontrak kerana tidak dapat memenuhi kewajipan akibat keadaan perang.

Angkatan Pertahanan Bahrain turut memaklumkan bahawa sistem pertahanan udara negara itu telah memintas dan memusnahkan sejumlah besar serangan sejak konflik bermula. Menurut kenyataan tentera, sebanyak 102 peluru berpandu dan 171 dron berjaya dimusnahkan sejak Iran mula melancarkan serangan pada 28 Februari.

Serangan Iran bukan sahaja menyasarkan Bahrain, malah turut melibatkan beberapa negara Teluk lain yang menjadi sekutu Amerika Syarikat.

Di Arab Saudi, dua orang awam dilaporkan terbunuh pada 8 Mac selepas sebuah projektil tentera jatuh ke atas rumah mereka di wilayah Al-Kharj. Kawasan itu menempatkan sebuah pangkalan udara Arab Saudi yang turut digunakan oleh tentera Amerika. Pihak pertahanan awam Arab Saudi memaklumkan bahawa serangan itu turut mencederakan beberapa orang lain.

Dalam satu kenyataan, Kementerian Luar Arab Saudi mengecam tindakan Iran menyerang negara-negara Arab dan negara sahabat di rantau tersebut. “Serangan Iran terhadap negara Arab, negara Islam dan negara sahabat tidak boleh diterima atau dibenarkan dalam apa jua keadaan,” menurut kenyataan kementerian itu.

Kenyataan tersebut turut menegaskan bahawa Arab Saudi berhak mengambil semua langkah yang perlu untuk mempertahankan keselamatan negara.

Kementerian Pertahanan Arab Saudi turut melaporkan bahawa beberapa serangan dron baharu berjaya dipintas. Sembilan dron yang menuju ke arah medan minyak Shaybah di kawasan Rub’ al-Khali berjaya ditembak jatuh. Serangan terbaru itu berlaku sehari selepas sekurang-kurangnya lima dron cuba menyasarkan medan minyak yang sama, namun semuanya berjaya dipintas.

Selain itu, sebuah dron dilaporkan jatuh berhampiran wilayah Al-Jawf, manakala tiga peluru berpandu balistik berjaya dipintas ketika cuba menyasarkan Pangkalan Udara Prince Sultan.

Satu lagi serangan di kawasan perumahan di Al-Kharj mengorbankan dua pekerja asing serta mencederakan 12 lagi pekerja sebuah syarikat penyelenggaraan.

Arab Saudi turut memberi amaran keras kepada Iran bahawa serangan berterusan boleh memberi kesan besar terhadap hubungan dua hala pada masa depan. Dalam kenyataan rasmi, Riyadh berkata tindakan tersebut boleh memberi “kesan besar terhadap hubungan dua hala pada masa kini dan masa depan”, sambil memberi amaran bahawa Iran akan menjadi pihak yang paling rugi sekiranya serangan itu berterusan.

Qatar turut mengeluarkan kenyataan mengecam serangan tersebut, sambil mengaitkan kematian dua orang awam di Arab Saudi dengan tindakan Iran. Kementerian Luar Qatar memberi amaran bahawa serangan tersebut merupakan satu “peningkatan berbahaya yang mengancam keselamatan dan kestabilan rantau ini”.

Sementara itu, Emir Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Sabah, turut mengecam serangan Iran terhadap negaranya, yang menurut beliau telah mengorbankan sekurang-kurangnya 12 orang setakat ini. Dalam ucapan yang disiarkan di televisyen, beliau menegaskan bahawa Kuwait tidak pernah membenarkan wilayahnya digunakan untuk sebarang operasi ketenteraan terhadap Iran.

“Negara kami telah menjadi sasaran serangan kejam oleh sebuah negara jiran Muslim yang kami anggap sebagai sahabat, walaupun kami tidak pernah membenarkan penggunaan tanah, ruang udara atau perairan kami untuk sebarang tindakan ketenteraan terhadap mereka,” katanya.

Beliau turut menegaskan bahawa Kuwait mempunyai “hak penuh untuk mempertahankan diri”.