Netanyahu mahu tingkat serangan ke atas Hezbollah di Lebanon
Kenyataan dibuat ketika rundingan damai antara AS dengan Iran masih berlangsung
May 26, 2026 | 11:53 AM
Anggota penyelamat memadam kebakaran selepas serangan udara Israel ke atas bandar Kfar Roummane di selatan Lebanon pada 25 Mei. - Foto AFP
BAITULMAKDIS: Perdana Menteri Israel, Encik Benjamin Netanyahu, memberi bayangan serangan terhadap kumpulan bersenjata Hezbollah akan dipertingkat, walaupun rundingan damai antara Amerika Syarikat dengan Iran masih berlangsung.
Dalam satu kenyataan video di media sosial pada 25 Mei, Encik Netanyahu menegaskan Israel tidak akan mengendurkan tekanan terhadap Hezbollah.
