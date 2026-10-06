NEW YORK: Gabenor New York, Cik Kathy Hochul, mengisytiharkan darurat kesihatan di seluruh negeri itu pada Isnin selepas kes campak meningkat dengan ketara, terutama di kawasan luar bandar yang mencatat kadar vaksinasi rendah.

Setakat 3 Oktober, sebanyak 108 kes campak dilaporkan di seluruh negeri New York tahun ini, jumlah tertinggi sejak 2019 apabila negeri itu menjadi pusat penularan besar penyakit berkenaan di Amerika Syarikat.

Kebanyakan kes terbaru dikesan di kawasan luar bandar, terutama wilayah Finger Lakes.

Pengisytiharan darurat itu membolehkan peraturan mengenai pemberian vaksin dilonggarkan supaya lebih ramai petugas kesihatan, termasuk bidan dan ahli farmasi, boleh memberikan vaksin campak.

“Selepas meneliti data terkini mengenai kes campak di negeri New York, saya mengisytiharkan darurat bencana bagi memperkukuh usaha berterusan kita menangani penyakit ini,” kata Cik Hochul.

“Tiada sesiapa sepatutnya jatuh sakit teruk atau meninggal dunia akibat penyakit yang boleh dicegah melalui vaksin.”

Peningkatan kes di New York berlaku ketika Amerika Syarikat berdepan kebangkitan semula campak yang dikaitkan dengan penurunan kadar vaksinasi.

Sebanyak 3,887 kes direkodkan di seluruh Amerika Syarikat sepanjang 2026, jumlah tahunan tertinggi dalam tempoh lebih 30 tahun.

South Carolina dan Utah antara negeri yang terjejas teruk, manakala Pennsylvania mencatat lebih 1,000 kes dan lima kematian, menurut pegawai negeri.

Penularan turut berlaku dalam beberapa komuniti Amish yang mempunyai kadar vaksinasi sangat rendah.

Di New York, tiga daerah termasuk Seneca dan Steuben di wilayah Finger Lakes menyumbang kira-kira separuh daripada keseluruhan kes di negeri itu.

Otsego County, yang menempatkan Dewan Kemasyhuran dan Muzium Besbol Kebangsaan di Cooperstown, mencatat 20 kes campak tahun 2026 ini, jumlah tertinggi bagi mana-mana daerah di New York tahun ini.

Bandar New York pula mencatat tujuh kes, yang tidak dianggap luar biasa tinggi.

Tiada kematian akibat campak dilaporkan di negeri New York tahun 2026 ini, menurut Jabatan Kesihatan negeri.

Dalam satu nasihat kesihatan pada Ogos, jabatan itu berkata beberapa kes membabitkan penduduk New York yang melakukan perjalanan ke negeri lain, manakala kes lain berpunca daripada penularan dalam komuniti tempatan.

Campak merupakan antara penyakit paling mudah berjangkit.

Virus itu boleh merebak apabila individu dijangkiti batuk atau bersin dan boleh kekal di udara dalam ruang tertutup sehingga dua jam.

Selain ruam yang menjadi antara tanda utama jangkitan, campak boleh menyebabkan komplikasi serius termasuk radang paru-paru dan pembengkakan otak yang boleh mengakibatkan kehilangan penglihatan.

Bayi yang masih terlalu kecil untuk menerima vaksin menghadapi risiko lebih tinggi sekiranya terdedah kepada virus berkenaan.

Campak pernah dianggap hampir dihapuskan di Amerika Syarikat kira-kira 25 tahun lalu selepas penggunaan vaksin secara meluas berjaya mengurangkan penularannya.

Kes menurun dengan ketara selepas dos kedua vaksin campak menjadi amalan biasa susulan wabak pada 1989.

Namun, kadar vaksinasi kemudian merosot, antara lain akibat kebimbangan bahawa vaksin MMR, yang melindungi daripada campak, beguk dan rubela, mempunyai kaitan dengan autisme.

Dakwaan itu telah disangkal oleh banyak kajian saintifik yang tidak menemukan kaitan antara vaksin MMR dengan autisme.

Di beberapa daerah New York yang mencatat jumlah kes campak tertinggi, kurang 80 peratus kanak-kanak sudah menerima dos pertama vaksin campak apabila mencapai usia dua tahun.

Kadar itu lebih rendah di sesetengah kawasan.

Di Yates County, misalnya, hanya kira-kira 53 peratus kanak-kanak menerima dos pertama vaksin berkenaan. Daerah yang mempunyai jumlah penduduk kecil itu merekodkan tiga kes campak tahun ini.

Peningkatan kes bagaimanapun mendorong sebahagian keluarga yang sebelum ini tidak mendapatkan imunisasi untuk membawa anak mereka menerima vaksin.

Jabatan Kesihatan New York berkata laporan mengenai jangkitan baru menyebabkan sebahagian individu yang belum pernah menerima imunisasi tampil mendapatkan vaksin.

Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Amerika Syarikat (CDC) mengesyorkan kanak-kanak menerima dos pertama vaksin campak ketika berusia antara 12 dengan 15 bulan dan dos kedua antara empat dengan enam tahun.

Pakar memberi amaran bahawa apabila semakin ramai keluarga memilih untuk tidak memberikan vaksin kepada anak mereka atau menangguhkannya, perlindungan dalam komuniti semakin lemah dan risiko wabak meningkat.

“Ini sebenarnya boleh dicegah sepenuhnya dan kita tahu vaksin itu selamat,” kata Dr Howard Markel, pakar pediatrik bersara dan sejarawan yang mengkaji wabak penyakit.