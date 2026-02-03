Prototaip pesawat berlepas dan mendarat menegak elektrik (eVTOL) oleh Universiti Teknologi Nanyang (NTU) diperkenalkan pada hari pertama Pertunjukan Udara Singapura. - Foto ST

Universiti Teknologi Nanyang (NTU) berharap dapat menghasilkan pesawat hasil rekaan dan dibuat secara tempatan yang boleh membawa orang dan kargo, dengan memperkenalkan satu prototaip pada 3 Februari.

Dengan lebar sayap lapan meter dan lapan enjin pemutar yang boleh terbang di ruang terbatas, prototaip berlepas dan mendarat menegak elektrik (eVTOL) itu dipamerkan di Pertunjukan Udara Singapura 2026 yang berlangsung dari 3 hingga 8 Februari.

Pesawat sedemikian berpotensi digunakan sebagai teksi udara, untuk mengangkut kargo atau untuk perkhidmatan perubatan kecemasan.

Namun, pesawat tersebut masih dalam fasa ujian dan belum dilancarkan untuk kegunaan komersial.

Dalam satu kenyataan, NTU berkata prototaip itu menggabungkan “kecekapan aerodinamik pesawat konvensional dengan keupayaan terbang seperti helikopter”.

Pesawat itu mengambil masa lebih tiga tahun untuk dibangunkan.

Meskipun kegunaannya melangkaui peralatan penyelidikan masih belum ditentukan, namun Naib Presiden NTU (Inovasi dan Keusahawanan), Encik Louis Phee, berkata harapannya adalah agar prototaip itu akhirnya boleh menjadi usaha komersial yang boleh beroperasi di dalam dan luar negara.

NTU menambah bahawa ia akan terus bekerjasama dengan rakan industri untuk melihat bagaimana teknologi itu boleh dibawa lebih jauh, dengan tujuan membangunkan prototaip yang boleh membawa orang dan kargo.

Pelbagai organisasi telah bekerjasama dalam projek ini termasuk Eaton Aerospace, pengeluar autopilot Embention, agensi penyelidikan A*Star, serta Politeknik Republic.

Menerajui program penyelidikan ialah Profesor James Wang, daripada Sekolah Kejuruteraan Mekanikal dan Aeroangkasa NTU, yang pernah bekerja di firma penerbangan Sikorsky Aircraft dan AgustaWestland.

Semasa di AgustaWestland, Profesor Wang mereka bentuk dan mencipta eVTOL eksperimen pertama di dunia.

Mengenai projek terbarunya, beliau berkata: “Ini merupakan peluang sebenar bagi Singapura mengukuhkan kedudukannya sebagai inovator teknologi utama, peneraju dalam bidang eVTOL di Asia Tenggara, dan menunjukkan kepada dunia kedalaman kepakaran akademik dan industri kami.”

Profesor Wang menambah bahawa prototaip itu akan berfungsi sebagai platform untuk melakukan penyelidikan lanjut, dengan pengajaran yang diperoleh bertujuan untuk menyokong cita-cita jangka panjang Singapura dalam inovasi aeroangkasa dan mobiliti udara termaju.