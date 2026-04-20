Topic followed successfullyGo to BHku
Pakistan perhebat diplomasi serentak, usaha bawa AS-Iran ke meja rundingan kedua
Apr 20, 2026 | 12:51 PM
Seorang anggota polis memberi isyarat kepada kenderaan di sekatan jalan berhampiran Masjid Faisal, Islamabad, pada 19 April 2026, ketika Pakistan memperketat kawalan keselamatan sebagai persediaan menjadi tuan rumah pusingan kedua rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran. - Foto REUTERS
ISLAMABAD: Pakistan menggerakkan strategi diplomasi serentak melibatkan kepimpinan tentera dan awam bagi membuka laluan kepada pusingan kedua rundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran yang dijangka berlangsung di Islamabad minggu ini.
Langkah tersebut menyaksikan Panglima Tentera Pakistan, Marsyal Syed Asim Munir, melakukan lawatan tiga hari ke Teheran bermula 15 April, manakala Perdana Menteri Encik Shehbaz Sharif dan Menteri Luarnya mengadakan siri lawatan ke Arab Saudi, Qatar dan Turkey.
