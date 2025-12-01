Para penduduk meredah jalan raya yang ditenggelami air susulan kejadian puting beliung di Kelaniya, Sri Lanka, pada 30 November. - Foto REUTERS

Para penduduk meredah jalan raya yang ditenggelami air susulan kejadian puting beliung di Kelaniya, Sri Lanka, pada 30 November. - Foto REUTERS

Palang Merah Singapura memperuntukkan $250,000 untuk menyokong lima rakan sejawat di rantau ini dalam membantu masyarakat mereka yang terjejas akibat cuaca buruk.

Persatuan Palang Merah Sri Lanka (SLRCS), Palang Merah Indonesia (Palang Merah Indonesia, atau PMI), Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia (MRC), Palang Merah Thailand (TRCS) dan Persatuan Palang Merah Vietnam (VNRC) masing-masing akan menerima $50,000 untuk menyokong usaha bantuan dan pemulihan segera, kata Palang Merah Singapura dalam satu kenyataan pada 1 Disember.

Menurut The Straits Times, hujan monsun yang teruk, ribut tropika dan angin puting beliung telah mencetuskan banjir dan tanah runtuh yang meluas di seluruh Asia Tenggara dan Sri Lanka, menyebabkan kehilangan nyawa, perpindahan besar-besaran, kemusnahan rumah dan kerosakan teruk pada infrastruktur kritikal.

PMI, MRC, TRCS dan VNRC sedang giat menghulurkan bantuan di lapangan, kata Palang Merah Singapura.

Melalui cawangan masing-masing, mereka bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan untuk mengendalikan pusat pemindahan, membantu pemindahan, menghantar bantuan segera seperti makanan, air dan bekalan penting, menyokong operasi pembersihan dan menjalankan operasi mencari dan menyelamat di kawasan yang paling teruk terjejas.

TRCS juga telah bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan di Hat Yai untuk membantu mereka yang terjejas, termasuk pelancong dari Singapura yang terkandas di kawasan yang dilanda banjir, kata Palang Merah Singapura.

Di Sri Lanka, SLRCS telah mengaktifkan operasi kecemasan di seluruh rangkaian 25 cawangannya, mengerahkan Pasukan Tindak Balas Bencana Cawangan untuk menyokong operasi menyelamat, menyediakan pertolongan cemas, mengagihkan bantuan dan menilai keperluan segera.

Sukarelawan bekerja sepanjang masa untuk menyokong keluarga yang terjejas.

Ketua dan setiausaha agung Palang Merah Singapura, Encik Benjamin William, berkata: “Penduduk di seluruh Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Thailand dan Vietnam sedang menanggung kesan buruk akibat bencana yang disebabkan oleh iklim.

“Beribu-ribu keluarga telah kehilangan rumah, mata pencarian dan akses kepada keperluan.