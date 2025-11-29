Orang ramai membersihkan lumpur dari pintu masuk sebuah bangunan susulan banjir kilat di Meureudu, daerah Pidie Jaya di wilayah Aceh, Indonesia, pada 28 November. - Foto AFP

Pasukan penyelamat meredah air banjir dalam usaha memindahkan penduduk yang terperangkap dalam rumah mereka di Padang, Sumatera Barat, pada 27 November. - Foto AFP

Gelanggang tenis dipenuhi lumpur dan serpihan di kawasan yang dilanda banjir di daerah Hat Yai di Thailand, pada 28 November. - Foto REUTERS

Thailand, Indonesia mula kerja pembersihan selepas banjir ragut ratusan nyawa

BANGKOK/JAKARTA: Angka korban menyusuli banjir besar dan tanah runtuh di Asia Tenggara mencecah lebih 350 orang pada 29 November, sedang operasi pembersihan serta mencari dan menyelamat dijalankan di Indonesia, Thailand dan Malaysia.

Hujan monsun lebat minggu ini melanda sebahagian besar kawasan di ketiga-tiga negara, mengorbankan ratusan mangsa dan menyebabkan ribuan rakyat terperangkap, dengan ramai di antara mereka menunggu untuk diselamatkan di atas bumbung.

Pasukan penyelamat di Indonesia menghadapi kesukaran untuk memasuki kawasan yang terjejas paling teruk di pulau Sumatera, di mana lebih 100 orang masih dilaporkan hilang.

Menurut angka pihak berkuasa tempatan, banjir dan tanah runtuh di Indonesia telah meragut lebih 200 nyawa.

Di Sumatera Utara misalnya, seramai 116 orang dilaporkan maut, manakala wilayah Aceh merekodkan sekurang-kurangnya 35 kematian, menurut angka pihak berkuasa tempatan.

Ketua Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Encik Suharyanto berkata dalam satu sidang media bahawa operasi pembenihan awan akan dijalankan di Sumatera Barat untuk mengurangkan jumlah hujan, yang sebahagian besarnya telah reda menjelang 29 November.

Di selatan Thailand, paras air mencecah 3 meter di wilayah Songkhla dalam salah satu kejadian banjir terburuk di kawasan itu dalam sedekad.

Bilangan korban meningkat kepada 162 orang, kata jurucakap kerajaan, Encik Siripong Angkasakulkiat, pada 29 November.

Petugas di sebuah hospital di Hat Yai yang teruk terjejas telah memindahkan mayat ke dalam lori yang dilengkapkan dengan alat peti sejuk selepas bilik mayat melebihi kapasiti.

Perdana Menteri Thailand, Encik Anutin Charnvirakul, melawat sebuah pusat pemindahan mangsa banjir di Hat Yai pada 28 November.

“Saya benar-benar ingin memohon maaf kepada mereka (mangsa banjir) kerana membiarkan perkara ini berlaku sewaktu saya memegang jawatan dalam kerajaan.

“Langkah seterusnya ialah untuk mengawal keadaan daripada bertambah buruk,” katanya kepada media dalam rakaman yang disiarkan di AmarinTV.

Beliau turut mengumumkan tempoh dua minggu bagi operasi pembersihan di daerah tersebut.

Kerajaan Thailand melancarkan skim bantuan bagi mereka yang terjejas akibat banjir, termasuk pampasan hingga 2 juta baht ($80,800) bagi isi rumah yang kehilangan anggota keluarga.

Sementara itu, dua orang maut di Malaysia akibat banjir yang berpunca daripada hujan lebat, yang menenggelamkan sebahagian kawasan Perlis.

Musim monsun tahunan, biasanya antara Jun hingga September, sering membawa hujan lebat yang menyebabkan tanah runtuh dan banjir kilat.