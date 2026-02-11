Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pasukan pengaman PBB dijangka tinggalkan Lebanon akibat tekanan kewangan, politik

Pasukan Sementara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lebanon (Unifil) merancang untuk menarik balik sebahagian besar tenteranya menjelang pertengahan 2027. - Foto: REUTERS

BEIRUT: Pasukan Sementara Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Lebanon (Unifil) merancang untuk menarik balik sebahagian besar tenteranya menjelang pertengahan 2027, kata jurucakapnya pada 10 Februari.

Menurutnya, keputusan itu dibuat selepas mandat pasukan pengaman itu tamat tahun ini.

Unifil telah bertindak sebagai penampan antara Israel dengan Lebanon selama beberapa dekad dan telah membantu tentera negara itu ketika ia merobohkan infrastruktur Hezbollah berhampiran sempadan Israel selepas perang antara Israel dengan kumpulan yang disokong Iran itu berakhir.

Di bawah tekanan daripada Amerika Syarikat dan Israel, Majlis Keselamatan PBB telah mengundi tahun lalu untuk menamatkan mandat pasukan itu pada 31 Disember 2026.

Ini akan membawa kepada “pengunduran yang teratur dan selamat” dalam tempoh satu tahun.

Jurucakap Unifil, Encik Kandice Ardiel berkata bahawa “Unifil merancang untuk menarik balik semua, atau sebahagian besarnya, anggota beruniform menjelang pertengahan 2027”, melengkapkan pengunduran menjelang akhir tahun ini.

Selepas operasi Unifil dihentikan pada 31 Disember tahun ini, beliau menambah: “Kami akan memulakan proses menghantar kakitangan dan peralatan Unifil pulang dan memindahkan kedudukan PBB kami kepada pihak berkuasa Lebanon”.

Semasa pengunduran, pasukan itu hanya akan dibenarkan untuk melaksanakan tugas terhad seperti melindungi kakitangan dan pangkalan PBB serta menyelia pemulangan yang selamat.

Walaupun gencatan senjata November 2024 yang bertujuan untuk menamatkan lebih setahun permusuhan dengan Hezbollah, Israel terus melancarkan serangan berkala ke atas Lebanon.

Alasan Israel ialah mereka menyasarkan Hezbollah dan kerana itu telah mengekalkan tenteranya di lima kawasan sempadan.

Unifil meronda berhampiran sempadan dan memantau pelanggaran resolusi PBB yang menamatkan perang 2006 antara Israel dengan Hezbollah dan yang membentuk asas gencatan senjata semasa.

Ia telah berulang kali melaporkan tembakan Israel ke arah atau berhampiran kakitangannya sejak gencatan senjata.

Encik Ardiel berkata Unifil telah mengurangkan hampir 2,000 anggota pasukan pengaman di selatan Lebanon dalam beberapa bulan kebelakangan ini, “dengan beberapa ratus lagi dijangka berlepas menjelang Mei”.

Pasukan itu kini mempunyai kira-kira 7,500 anggota daripada 48 buah negara.

Beliau berkata pengurangan itu adalah akibat krisis kewangan yang melanda PBB “dan merupakan langkah penjimatan kos yang terpaksa dilaksanakan.