PATTANI: Beberapa lokasi di wilayah Pattani, selatan Thailand, menjadi sasaran siri serangan melibatkan letupan bom, kebakaran dan perbuatan sabotaj pada awal 30 September, namun tiada kemalangan jiwa dilaporkan.

Antara serangan utama berlaku berhampiran Sri Samai Super Store di daerah Nong Chik apabila sebutir bom buatan sendiri diletupkan sebelum sebuah lori 10 roda dibakar.

Ketua Polis Daerah Nong Chik, Kolonel Adul Ngoh, berkata siasatan awal mendapati kira-kira enam hingga tujuh suspek bertopeng dan bersenjata tiba di lokasi dengan menaiki empat motosikal.

Menurutnya, kumpulan itu terlebih dahulu menahan seorang pemandu lori dan seorang pengawal keselamatan sebelum meletakkan bom buatan sendiri seberat kira-kira 10 kilogram di pintu masuk premis berkenaan.

“Bom itu kemudian diletupkan dan suspek membakar lori tersebut,” katanya kepada media.

Anggota bomba dan pasukan penyelamat bergegas ke lokasi dan berjaya mengawal kebakaran.

Pihak berkuasa kemudian mengepung kawasan tersebut bagi membolehkan pemeriksaan dilakukan dan bukti dikumpulkan.

Serangan itu disusuli beberapa kejadian keselamatan lain di sekitar Nong Chik.

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Antaranya ialah paku yang ditaburkan berhampiran sebuah stesen minyak Shell di Ban Ko Mo Khaeng serta kamera litar tertutup (CCTV) yang dibakar di dua lokasi di Tambon Bang Khao.

Kolonel Adul berkata kumpulan suspek turut merosakkan kamera CCTV dan membakar tayar sebelum melarikan diri.

Mereka juga dipercayai menaburkan paku di Jalan Pattani-Hat Yai, dipercayai bagi menyukarkan pihak berkuasa mengejar dan menjejaki mereka.

Pasukan Pemusnah Bom (EOD) masih menjalankan pemeriksaan di lokasi kejadian bagi mengumpulkan bukti, manakala polis meneruskan usaha memburu suspek di kawasan sekitar.

Siasatan turut dijalankan bagi menentukan sama ada beberapa kejadian sabotaj yang berlaku di daerah itu mempunyai kaitan dengan serangan bom di Sri Samai Super Store.

Penduduk dinasihatkan supaya mengelakkan kawasan terjejas dan mengikuti maklumat terkini yang dikeluarkan agensi rasmi.

Setakat ini, tiada kumpulan bersenjata mengaku bertanggungjawab terhadap serangan tersebut.

Pihak berkuasa juga masih menyiasat jumlah kerugian akibat kerosakan pada premis, kenderaan dan kemudahan lain.

Serangan terbaru itu berlaku lebih sebulan selepas beberapa wilayah di selatan Thailand dilanda siri serangan pembakaran yang menyasarkan bangunan pemerintah, kedai serbaneka, premis perniagaan, kenderaan dan tiang utiliti.

Pada 22 Ogos, beberapa serangan berlaku di Narathiwat, Pattani dan Yala, dengan lebih 50 kejadian dilaporkan di ketiga-tiga wilayah sepanjang hujung minggu berkenaan.

Sekurang-kurangnya tiga orang cedera dalam serangan di Narathiwat.

Susulan keganasan itu, pihak berkuasa mengenakan perintah berkurung di beberapa kawasan di Narathiwat, termasuk dari 10.15 malam pada 22 Ogos hingga 6 pagi keesokan harinya.

Siri kejadian terbaru di Pattani kini mendorong pihak berkuasa meningkatkan siasatan bagi mengenal pasti suspek serta menentukan sama ada serangan bom, pembakaran dan sabotaj itu dilakukan secara terancang dan mempunyai kaitan antara satu sama lain. - Agensi berita

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