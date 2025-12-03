Sebuah kem penempatan sementara di tengah runtuhan bangunan yang musnah di Kem Nuseirat bagi pelarian Palestin di tengah Jaluran Gaza pada 2 Disember 2025. Gencatan senjata yang berkuat kuasa sejak 10 Oktober kekal rapuh, dengan Israel dan Hamas saling menuduh melanggar syarat perjanjian, sementara Gaza terus bergelut dengan krisis kemanusiaan yang serius. - Foto AFP

NEW YORK: Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) telah menyampaikan mesej tegas komuniti antarabangsa dengan meluluskan satu resolusi yang menyeru penamatan segera pendudukan Israel ke atas wilayah Palestin sejak 1967 dan menegaskan semula penyelesaian dua negara.

Resolusi ini, yang digerakkan oleh Jordan, Qatar, Senegal dan beberapa negara lain, menerima sokongan besar dengan 151 undi menyokong, menandakan konsensus diplomatik yang meluas mengenai isu berpanjangan ini. Hanya 11 negara, termasuk Amerika Syarikat dan Israel, mengundi menentang.

Menurut PBB, resolusi bertajuk “Penyelesaian Aman bagi Persoalan Palestin” pada 2 Disember itu menegaskan tanggungjawab berterusan badan dunia tersebut terhadap isu Palestin. Teks resolusi dirangka oleh Djibouti, Jordan, Mauritania, Qatar, Senegal dan Palestin.

“Ini adalah isyarat jelas bahawa majoriti dunia mahukan pendudukan 1967 ditamatkan dan penyelesaian dua negara dihormati,” kata seorang diplomat Asia Barat, yang menganggap keputusan itu sebagai titik penting dalam momentum diplomatik untuk Palestin.

Resolusi berkenaan menuntut Israel segera menghentikan semua aktiviti penempatan haram di wilayah yang diduduki, serta mematuhi sepenuhnya undang-undang antarabangsa. Tindakan penempatan dianggap antara halangan utama kepada usaha mencapai perdamaian.

“Setiap negara mempunyai tanggungjawab untuk tidak mengiktiraf sebarang perubahan unilateral terhadap sempadan pra-1967,” menurut teks resolusi itu, sambil menggesa semua negara anggota meningkatkan bantuan kemanusiaan kepada penduduk Palestin yang kini berdepan krisis yang semakin meruncing, terutamanya di Gaza.

Resolusi itu juga menekankan semula komitmen terhadap penyelesaian dua negara sebagai satu-satunya laluan praktikal ke arah keamanan berkekalan. Ia menggesa pembentukan sebuah negara Palestin berdaulat berdasarkan sempadan sebelum Jun 1967, dengan Baitulmakdis Timur sebagai ibu negara Palestin.

Seorang diplomat yang rapat dengan perbincangan itu berkata: “Keputusan ini bukan undang-undang mengikat seperti resolusi Majlis Keselamatan, namun ia mempunyai kepentingan politik yang mendalam, mencerminkan sentimen global terhadap salah satu konflik paling berpanjangan dalam sejarah moden.”

Dalam mesyuarat yang sama, Perhimpunan Agung PBB turut meluluskan satu resolusi berasingan yang mengisytiharkan pendudukan Israel di Dataran Tinggi Golan Syria sebagai “tidak sah dan tidak mempunyai sebarang kesan undang-undang.”

Resolusi tersebut, dibentangkan oleh Mesir, diluluskan dengan 123 undi menyokong, tujuh menentang dan 41 berkecuali. Ia mengecam keputusan Israel pada 14 Disember 1981 yang menguatkuasakan undang-undang serta pentadbirannya ke atas wilayah Golan yang diduduki.

Teks resolusi itu menyatakan bahawa tindakan Israel tersebut adalah “batal dan tidak berkuatkuasa”, serta menuntut Israel berundur sepenuhnya ke garis sempadan 4 Jun 1967. “Pendudukan dan pengambilalihan secara de facto ini menjadi penghalang utama ke arah keamanan yang adil dan berkekalan,” menurut dokumen tersebut.



Wakil Syria ke PBB, Encik Ibrahim Alali, menegaskan bahawa Golan adalah wilayah sah milik Syria.

“Golan yang diduduki adalah tanah Arab Syria, dan negara kami mempunyai hak penuh untuk mengembalikannya sepenuhnya,” katanya, seperti dilaporkan TV milik kerajaan Syria, Al-Ikhbariyah.

Beliau turut menjelaskan bahawa perbincangan Syria dengan Israel sebelum ini hanya tertumpu kepada isu keselamatan, di bawah pemantauan Presiden Amerika Syarikat ketika itu, Donald Trump. “Perbincangan ini tidak sekali-kali melibatkan kedudukan Dataran Tinggi Golan,” tegasnya, sambil menyatakan bahawa Syria tetap mengutamakan pendekatan diplomatik.

Israel telah menduduki Golan sejak 1967, dan memperluas kawalan ke kawasan penampan dan Gunung Hermon selepas kejatuhan rejim Bashar al-Assad. Israel kemudiannya mengisytiharkan bahawa perjanjian pemisahan ketenteraan 1967 telah runtuh.

Gabungan dua resolusi besar ini dilihat sebagai indikator penting perubahan iklim politik global mengenai isu Palestin dan Syria. Walaupun tidak mengikat, undian besar di PBB menunjukkan bahawa sebahagian besar negara dunia kini menyampaikan mesej jelas: pendudukan berpanjangan mesti berakhir, undang-undang antarabangsa harus ditegakkan, dan penyelesaian damai adalah satu keperluan mendesak.