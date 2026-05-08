PBB: Sekitar 1,500 kapal terperangkap di Teluk akibat konflik Iran
May 8, 2026 | 4:21 PM
Sekitar 1,500 kapal dan 20,000 anak kapal terperangkap di Selat Hormuz, kata Pertubuhan Maritim Antarabangsa (IMO) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) pada 7 Mei. - Foto REUTERS
PANAMA CITY: Kira-kira 1,500 kapal dan anak kapalnya terperangkap di kawasan Teluk akibat sekatan Iran di Selat Hormuz, kata Setiausaha Agung Pertubuhan Maritim Antarabangsa (IMO) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) di Panama pada 7 Mei.
Perang di Timur Tengah, yang dilancarkan pada 28 Februari oleh Israel dan Amerika Syarikat menentang Iran, mencetuskan tindak balas daripada Teheran di seluruh rantau itu dan sekatan perkapalan di Hormuz, laluan perdagangan global yang penting.
