Pemimpin Teluk bertemu di Jeddah bincang perang AS-Israel, Iran
Apr 29, 2026 | 12:15 PM
Putera Mahkota Arab Saudi, Putera Mohammed bin Salman, menyambut Amir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, menjelang mesyuarat luar biasa Majlis Kerjasama Teluk (GCC) di Jeddah, Arab Saudi, pada 28 April. Pertemuan itu merupakan mesyuarat bersemuka pertama pemimpin Teluk sejak negara-negara mereka menjadi medan kesan perang Iran dua bulan lalu. - Foto REUTERS
JEDDAH: Pemimpin negara-negara Teluk berkumpul di Arab Saudi bagi membincangkan krisis serantau yang tercetus akibat perang Amerika Syarikat dan Israel ke atas Iran, dalam pertemuan bersemuka pertama mereka pada 28 April sejak konflik itu bermula dua bulan lalu.
Pemimpin Majlis Kerjasama Teluk (GCC) disambut oleh Putera Mahkota Saudi Arabia, Putera Mohammed bin Salman, ketika tiba di Jeddah untuk membincangkan beberapa isu berkaitan perkembangan serantau dan antarabangsa, termasuk usaha menyelaras tindak balas bersama terhadap krisis yang sedang berlaku.
Qatar terperangkap antara sekutu dengan jiran serantauApr 27, 2026 | 5:30 AM
Liga Arab tuntut Iran bayar pampasan, kecam penutupan Selat HormuzApr 22, 2026 | 10:38 AM