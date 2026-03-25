PBB: Serangan penduduk haram Israel di Tebing Barat membimbangkan
PBB: Serangan penduduk haram Israel di Tebing Barat membimbangkan
Mar 25, 2026 | 2:06 PM
PBB: Serangan penduduk haram Israel di Tebing Barat membimbangkan
Penduduk haram Israel dilaporkan membakar rumah dan kenderaan milik penduduk Palestin di Deir al-Hatab, sebuah perkampungan di timur kota Nablus, Tebing Barat, pada 23 Mac. - Foto AFP
RAMALLAH: Seorang pegawai kanan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB) memberi amaran bahawa keganasan oleh penduduk haram Israel terhadap rakyat Palestin di Tebing Barat yang didudukinya telah mencapai “kadar membimbangkan”.
Keadaan ini berlaku di tengah-tengah perluasan petempatan haram Israel yang berterusan di wilayah Palestin itu.
Laporan berkaitan
Hampir 20 negara kutuk tindakan Israel ketat kawalan di Tebing Barat Feb 24, 2026 | 12:25 PM
Penduduk Palestin dakwa Israel robohkan 15 rumah di Tebing BaratFeb 12, 2026 | 11:56 AM