Presiden Ukraine, Encik Volodymyr Zelensky (kanan), dan ketua staf beliau, Encik Andriy Yermak, selepas pertemuan mereka di Istana Zarzuela di Madrid pada 18 November. - Foto AFP

KYIV: Pihak berkuasa antirasuah di Ukraine berkata mereka telah menjalankan penggeledahan berkaitan ketua staf Presiden Ukraine, Encik Volodymyr Zelensky dan perunding utama perdamaian, Encik Andriy Yermak, pada 28 November.

Encik Yermak berkata di Telegram bahawa penggeledahan sedang dijalankan di rumahnya dan beliau memberi kerjasama sepenuhnya.

Dalam satu kenyataan bersama, Biro Pencegahan Rasuah Kebangsaan Ukraine (Nabu) dan Pejabat Pendakwa Anti Rasuah Khusus (Sapo) berkata penggeledahan itu “dibolehkan” dan berkaitan dengan siasatan yang tidak dinyatakan secara khusus.

“Nabu dan Sapo sedang menjalankan tindakan siasatan (penggeledahan) di pejabat Ketua Pejabat Presiden Ukraine,” kata mereka.

“Tindakan siasatan ini dibenarkan dan dijalankan dalam rangka siasatan,” tambah kenyataan itu.

Pada awal November, kededua agensi itu mendedahkan satu siasatan besar terhadap dakwaan skim rasuah bernilai AS$100 juta ($129.8 juta) di syarikat tenaga atom negara, yang telah menjerat bekas pegawai kanan dan bekas rakan perniagaan Encik Zelensky.

Encik Yermak belum dinamakan sebagai suspek dalam siasatan itu, namun Anggota Parlimen pembangkang dan beberapa anggota parti Encik Zelensky sendiri telah menyeru agar beliau diberhentikan berikutan krisis politik terburuk Ukraine semasa perang.