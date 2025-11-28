SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|
Dunia
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula

Pegawai antirasuah Ukraine geledah rumah ketua staf Zelensky

Nov 28, 2025 | 6:39 PM
Volodymyr Zelensky, Encik Andriy Yermak,
Presiden Ukraine, Encik Volodymyr Zelensky (kanan), dan ketua staf beliau, Encik Andriy Yermak, selepas pertemuan mereka di Istana Zarzuela di Madrid pada 18 November. - Foto AFP

KYIV: Pihak berkuasa antirasuah di Ukraine berkata mereka telah menjalankan penggeledahan berkaitan ketua staf Presiden Ukraine, Encik Volodymyr Zelensky dan perunding utama perdamaian, Encik Andriy Yermak, pada 28 November.

Encik Yermak berkata di Telegram bahawa penggeledahan sedang dijalankan di rumahnya dan beliau memberi kerjasama sepenuhnya.

Dalam satu kenyataan bersama, Biro Pencegahan Rasuah Kebangsaan Ukraine (Nabu) dan Pejabat Pendakwa Anti Rasuah Khusus (Sapo) berkata penggeledahan itu “dibolehkan” dan berkaitan dengan siasatan yang tidak dinyatakan secara khusus.

“Nabu dan Sapo sedang menjalankan tindakan siasatan (penggeledahan) di pejabat Ketua Pejabat Presiden Ukraine,” kata mereka.

“Tindakan siasatan ini dibenarkan dan dijalankan dalam rangka siasatan,” tambah kenyataan itu.

Pada awal November, kededua agensi itu mendedahkan satu siasatan besar terhadap dakwaan skim rasuah bernilai AS$100 juta ($129.8 juta) di syarikat tenaga atom negara, yang telah menjerat bekas pegawai kanan dan bekas rakan perniagaan Encik Zelensky.

Encik Yermak belum dinamakan sebagai suspek dalam siasatan itu, namun Anggota Parlimen pembangkang dan beberapa anggota parti Encik Zelensky sendiri telah menyeru agar beliau diberhentikan berikutan krisis politik terburuk Ukraine semasa perang.

Penggeledahan itu, yang berkemungkinan meningkatkan ketegangan antara Encik Zelensky dengan pihak politik lawannya, berlaku ketika Kyiv menghadapi tekanan untuk menerima perjanjian damai yang disokong Amerika Syarikat dalam perang mereka dengan Russia. –Reuters.

Laporan berkaitan
AS puji kemajuan rundingan damai Ukraine, isu jamin keselamatan belum selesaiNov 24, 2025 | 1:26 PM
Dakwaan rasuah: Setiausaha politik Anwar letak jawatanNov 26, 2025 | 5:04 PM
UKRAINEVolodymyr Zelenskysiasatan rasuah
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg