BANGKOK: Seorang pelajar berusia 14 tahun melepaskan lapan das tembakan di sebuah sekolah di wilayah Kamphaeng Phet, Thailand, selepas dipercayai mengambil pistol milik bapanya dan menyimpan dendam terhadap seorang guru yang dikaitkan dengan penggantungannya daripada kelas.

Insiden berlaku di Sekolah Wachiraprakarn Witthayakhom di daerah Muang sekitar 2 petang pada 2 September, ketika pelajar sedang bertukar kelas.

Tiada pelajar atau guru cedera parah dalam kejadian itu, namun seorang pengawal keselamatan mengalami kecederaan ringan selepas sebutir peluru dilaporkan mengenai bahagian belakang lehernya.

Menurut laporan yang diserahkan kepada Gabenor Kamphaeng Phet, pelajar Mathayom 3, yang setara dengan peringkat menengah rendah, membawa sepucuk pistol jenis Glock 9mm yang diambil daripada bapanya.

Timbalan Komander Polis Wilayah Kamphaeng Phet, Kolonel Polis Anek Chansorn, berkata remaja itu dipercayai merosakkan kereta bapanya sebelum mengambil pistol berkenaan dan menuju ke sekolah.

Setibanya di pintu masuk, dia didakwa mengacukan pistol ke arah seorang pengawal keselamatan.

Pengawal itu memberitahu polis bahawa beliau segera mengelak apabila pistol dihalakan ke arahnya.

Tembakan yang dilepaskan tidak mengenai sasaran secara langsung, tetapi peluru dilaporkan mengenai sedikit bahagian belakang lehernya.

Remaja itu kemudian memasuki kawasan sekolah dan melepaskan beberapa lagi tembakan.

Menurut polis, dia turut melepaskan tembakan ke arah sekumpulan individu di dalam kawasan sekolah tetapi tidak mengenai sesiapa.

Dia kemudian naik ke tingkat atas untuk mencari seorang guru wanita yang dipercayai menjadi sasarannya.

Guru berkenaan bagaimanapun sempat bersembunyi di sebuah bilik darjah dan tidak ditemui remaja itu.

Guru pendidikan jasmani yang berada di sekolah ketika kejadian berkata beliau mendengar bunyi tembakan ketika pelajar sedang bertukar kelas dan segera membantu membawa mereka keluar dari kawasan berbahaya.

Apabila terserempak dengan remaja bersenjata itu, beliau membantu mengarahkan pelajar lain berlindung di sebuah auditorium.

Polis dan pasukan penyelamat kemudian memasuki sekolah, mengawal keadaan dan menahan remaja tersebut.

Pihak berkuasa menemui kelongsong peluru berhampiran pondok pengawal di pintu masuk serta beberapa lagi kelongsong dan peluru yang belum digunakan berhampiran bangunan pendidikan jasmani.

Kesan tembakan turut dilaporkan pada kereta seorang guru dan sebuah pintu kaca.

Siasatan awal turut mendedahkan pihak sekolah sudah menerima petanda mengenai kemungkinan ancaman hampir dua minggu sebelum kejadian.

Pada 19 Ogos, sekolah mendapat tahu bahawa remaja itu menghantar mesej melalui Messenger kepada seorang rakannya mengenai hasrat untuk mencetuskan kejadian tembakan di sekolah.

Antara mesej itu dikatakan menyebut bahawa dia akan datang ke sekolah pada 20 Ogos untuk melakukan sesuatu.

Pihak sekolah kemudian memanggil remaja itu bersama ibu bapanya untuk berbincang.

Ketika pertemuan tersebut, dia menafikan merancang serangan dan mendakwa mesej itu sekadar sebahagian daripada perbualan ketika bermain permainan dalam talian.

Sekolah menyimpan 26 halaman perbualan antara remaja itu dengan rakannya sebagai bahan bukti.

Sehari selepas pertemuan tersebut, ibunya membawanya ke Hospital Kamphaeng Phet untuk menjalani pemeriksaan.

Doktor kemudian mengeluarkan sijil perubatan yang mengesyorkan beliau tidak menghadiri sekolah selama lapan hari, dari 21 hingga 28 Ogos, dengan pemeriksaan susulan dijadualkan pada 4 September.

Kolonel Polis Anek berkata remaja itu telah didiagnosis mengalami kemurungan dan tidak menghadiri kelas sejak 21 Ogos.

Polis sedang menyiasat sama ada rasa tidak puas hati terhadap tindakan sekolah menjadi punca serangan tersebut.

Menurut Kolonel Polis Anek, siasatan awal menunjukkan remaja itu mungkin menyimpan dendam terhadap guru wanita berkenaan kerana menganggap beliau bertanggungjawab terhadap penggantungannya daripada kelas.

Namun, pihak berkuasa belum membuat kesimpulan muktamad mengenai motif serangan.

Doktor dan pakar kesihatan mental kini menilai keadaan remaja tersebut, sementara polis menjalankan siasatan lanjut bagi menentukan faktor yang membawa kepada kejadian itu.

Disebabkan suspek masih di bawah umur, proses soal siasat akan dijalankan dengan kehadiran pasukan pelbagai disiplin mengikut prosedur undang-undang bagi kanak-kanak.

Polis turut memeriksa pistol, peluru dan bahan bukti yang dikumpulkan di kawasan sekolah.

Susulan kejadian itu, pihak sekolah menggantung pembelajaran secara bersemuka selama dua hari dan beralih kepada kelas dalam talian.

Langkah keselamatan sekolah juga akan dinilai semula sebelum pelajar dibenarkan kembali mengikuti pembelajaran seperti biasa.

Pegawai pendidikan dan agensi pemerintah turut dikerahkan ke sekolah bagi membantu ibu bapa serta menyediakan sokongan psikologi dan kebajikan kepada pelajar dan kakitangan yang terjejas.