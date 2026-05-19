Topic followed successfullyGo to BHku
Pelbagai bahasa dunia bergema sepanjang musim haji ketika Saudi perluas khidmat terjemahan
Pelbagai bahasa dunia bergema sepanjang musim haji ketika Saudi perluas khidmat terjemahan
May 19, 2026 | 3:11 PM
Pelbagai bahasa dunia bergema sepanjang musim haji ketika Saudi perluas khidmat terjemahan
Jemaah berdoa berhampiran Kaabah di Masjidil Haram menjelang musim haji tahunan di Makkah, Arab Saudi pada 18 Mei 2026. Sepanjang musim haji, kota suci Makkah dipenuhi pelbagai bahasa dunia termasuk Melayu, Urdu, Indonesia, Turkey, Parsi, Bengali, Inggeris, Perancis dan Swahili, mencerminkan perpaduan umat Islam dari seluruh dunia. - Foto REUTERS
JEDDAH: Musim haji di Makkah bukan sahaja menghimpunkan jutaan umat Islam dari seluruh dunia, malah menjadikan kota suci itu tempat pertemuan pelbagai bahasa dan budaya ketika jemaah melaksanakan ibadah haji.
Selain bahasa Arab, suasana di Masjidil Haram dan kawasan tanah suci kini dipenuhi dengan pelbagai bahasa antarabangsa termasuk Urdu, Indonesia, Turkey, Parsi, Bengali, Inggeris, Perancis, Swahili dan Melayu.
Laporan berkaitan
Saudi umum kalendar haji 1447H, wuquf di Arafah jatuh pada 26 MeiMay 18, 2026 | 10:44 AM
Lebih 860,000 anggota jemaah haji tiba di SaudiMay 14, 2026 | 12:44 PM