Para pekerja menanggalkan jaring perancah di daerah Sham Shui Po di Hong Kong, China, pada 5 Disember 2025. Susulan kebakaran maut di Wang Fuk Court di daerah Tai Po, pihak berkuasa mengeluarkan arahan seluruh kota untuk menanggalkan jaring mudah terbakar yang digantung pada bangunan yang sedang dibaiki atau diubah suai. - EPA

HONG KONG: Pemaju hartanah utama di Hong Kong kini menimbang untuk melaksanakan larangan merokok secara menyeluruh di semua tapak pembinaan selepas tragedi kebakaran di Tai Po yang meragut 159 nyawa, sekali gus mencetuskan keperluan mendesak untuk memperketat langkah keselamatan.

Sekurang-kurangnya dua pemaju besar telah meminta semua kontraktor mereka melaksanakan peraturan tersebut atau meningkatkan hukuman terhadap pekerja.

Persatuan Pemaju Hartanah (REDA) memaklumkan kepada South China Morning Post bahawa ia sedang mengumpulkan pandangan ahlinya, termasuk Sino Land, Swire Properties, Sun Hung Kai dan New World Development.

Menurut satu sumber, Henderson Land Development telah pun mewajibkan semua kontraktor di tapak projeknya melarang pekerja daripada merokok. Namun penduduk Wang Fuk Court mendakwa pekerja masih merokok ketika kerja ubah suai dijalankan, yang didakwa menyebabkan kebakaran besar yang memusnahkan tujuh daripada lapan blok bangunan.

Sejurus selepas tragedi 26 November itu, papan tanda “Dilarang Merokok” mula dipasang di tapak-tapak pembinaan di seluruh Hong Kong.

Seorang pekerja Gen Z yang menggunakan nama ykhho0102 di Threads berkata kejadian itu “merevolusikan tapak pembinaan”. Beliau menjelaskan bahawa mulai 2 Disember, beg pekerja diperiksa bagi memastikan mereka tidak membawa rokok atau pemetik api.

Beliau turut berkongsi gambar papan tanda yang menyatakan larangan merokok sepenuhnya dan sesiapa yang melanggar peraturan akan diarahkan meninggalkan tapak pembinaan. Katanya, dalam industri tersebut, hampir mustahil untuk menemui pekerja yang tidak pernah merokok, malah hanya segelintir yang telah berjaya berhenti.

Menurut seorang sumber dalam industri, pekerja yang didapati merokok akan diarah pulang serta-merta, dan tindakan lanjut seperti denda atau pemecatan terpulang kepada kontraktor. Sebuah video yang tular pula menunjukkan penyelia di tapak pembinaan di Sham Shui Po memberi amaran keras bahawa mana-mana pekerja yang ditangkap merokok akan disenaraihitamkan daripada semua projek masa hadapan.

“Jika saya tangkap sesiapa merokok di sini, mereka mesti keluar,” ujar penyelia itu dalam taklimat. “Nama kamu akan dihantar ke ibu pejabat, dan kamu tidak akan dibenarkan bekerja di mana-mana tapak pembinaan kami lagi. Jika saya tidak tangkap kamu merokok tetapi menemui puntung rokok, kontraktor akan didenda HK$6,000 (HK$6,000) kerana gagal menyelia.”

Sumber mengesahkan bahawa video itu dirakam di tapak projek Belgravia Place di Sham Shui Po. Notis yang dipamerkan di tapak itu turut menyatakan bahawa pekerja yang merokok akan didenda HK$5,000 dan tidak akan diambil bekerja lagi.

CK Asset Holdings, salah satu ahli REDA, berkata semua tapak projeknya telah mengharamkan merokok, namun kawasan khas merokok disediakan bagi memastikan pekerja mempunyai zon yang terkawal. Jurucakap syarikat itu berkata hukuman telah diperketat, dan pekerja yang melanggar arahan akan dipecat serta dilaporkan kepada Majlis Industri Pembinaan, sekali gus berdepan larangan bekerja dalam industri secara kekal.

Menurut Majlis Industri Pembinaan, peraturan sedia ada memang melarang merokok di tapak pembinaan kecuali di kawasan khas. Pesuruhjaya Buruh juga mempunyai kuasa untuk mengharamkan merokok di tapak yang melibatkan bahan mudah terbakar di bawah Peraturan Keselamatan Tapak Pembinaan.

Insiden kebakaran Tai Po, salah satu kebakaran paling dahsyat dalam dekad terakhir, telah mengorbankan sekurang-kurangnya 36 orang termasuk seorang anggota bomba, serta mencederakan 29 lagi. Seramai 279 orang masih hilang.

Pakar keselamatan dan penduduk percaya tragedi itu mungkin berpunca daripada gabungan faktor, termasuk tahap ketahanan api perancah, penyebaran serpihan terbakar yang ditiup angin, dan dakwaan merokok secara cuai oleh pekerja renovasi.

Pihak berkuasa berjanji menyiasat sepenuhnya punca kebakaran tersebut. REDA pula berkata ia akan terus mendapatkan pandangan ahli-ahlinya untuk memastikan langkah keselamatan baharu dapat dilaksanakan secara efektif dan seragam.