Pemandu pendaki: Rasa amat bersalah, sedia ke S’pura mohon maaf keluarga mangsa
Kongsi detik cemas terperangkap dalam letusan Gunung Dukono
May 12, 2026 | 2:23 PM
Papan amaran dipasang berhampiran Pos Pengamatan Gunung Berapi Dukono di Halmahera Utara, Indonesia, ketika seorang pemandu pendakian berkongsi detik cemas kumpulan pendaki terperangkap dalam letusan Gunung Dukono yang mengorbankan tiga pendaki termasuk dua warga Singapura. - Foto SHIN MIN
HALMAHERA UTARA: Seorang pemandu pendakian Indonesia yang membawa sekumpulan pendaki ke Gunung Dukono menceritakan detik cemas apabila mereka terperangkap dalam letusan gunung berapi itu pada 8 Meil lalu, yang mengorbankan tiga pendaki termasuk dua warga Singapura.
Encik Reza Selang berkata beliau terselamat daripada dihempap batu besar yang dimuntahkan dari kawah gunung berapi itu, namun, batu tersebut menghempap dua pendaki lain yang berada betul-betul di sebelahnya.
