Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) diberitahu mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara peribadi merangka “senarai kematian” dan bermegah tentang pembunuhan yang dilakukan semasa mengisytiharkan “perang menentang dadah”, - Foto: REUTERS

Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC) diberitahu mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara peribadi merangka “senarai kematian” dan bermegah tentang pembunuhan yang dilakukan semasa mengisytiharkan “perang menentang dadah”, - Foto: REUTERS

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

THE HAGUE: Mantan Presiden Filipina Rodrigo Duterte secara peribadi merangka “senarai kematian” dan bermegah tentang pembunuhan yang dilakukan semasa “perang menentang dadah”, dakwa seorang pendakwa raya Mahkamah Jenayah Antarabangsa (ICC).

Pada 24 Februari, hari ke-2 perbicaraan terhadap Duterte, pendakwa raya ICC Encik Edward Jeremy mengemukakan keterangan termasuk dakwaan bahawa kanak-kanak telah dibalut kepala mereka dengan pita pembungkus dan dicekik hingga mati.

“Sebagai presiden, Duterte secara terbuka menamakan orang yang didakwanya terlibat dalam dadah, dan ramai daripada mereka akan menjadi mangsa dalam apa yang dipanggil perang menentang dadah,” kata Encik Jeremy.

“Senarai Duterte” “pada dasarnya adalah senarai kematian,” kata beliau ketika memetik keterangan seorang saksi.

Saksi menunjukkan video menukil Duterte sendiri sebagai berkata: “Saya satu-satunya orang yang bertanggungjawab untuk semuanya.”

Duterte menghadapi tiga pertuduhan jenayah kemanusiaan di ICC, dengan pendakwa raya mendakwa penglibatannya dalam sekurang-kurangnya 76 kes pembunuhan antara 2013 dengan 2018.

Pendakwa raya menegaskan ini adalah “sebahagian kecil” daripada ribuan yang dipercayai terbunuh dalam “perang menentang dadah” yang Duterte lakukan ketika menjawat datuk bandar Davao City dan kemudian presiden.

“Seperti yang dinyatakan oleh saksi, golongan miskin sering menjadi sasaran, kerana mereka adalah orang yang paling tidak berkemungkinan untuk memfailkan aduan terhadap polis,” kata Encik Jeremy.

Beliau turut memainkan klip Duterte bergurau tentang “pembunuhan di luar bidang kuasa” semasa berhujah.

Prosiding ICC selama seminggu bukanlah perbicaraan tetapi pendengaran “pengesahan pertuduhan”, membolehkan hakim mempertimbangkan sama ada untuk meneruskan perbicaraan.

Seorang lagi pendakwa raya, Encik Robynne Croft, menyifatkan jenayah yang didakwa itu sebagai “serangan meluas dan sistematik” terhadap rakyat Filipina.

Duterte, 80 tahun, tidak berada di mahkamah selepas menggunakan haknya untuk tidak hadir.

Pihak pendakwaan dan mangsa membantah bahawa Duterte sihat tetapi tidak mahu berhadapan dengan keluarga mangsa.

Apabila prosiding selama seminggu tamat pada Jumaat, mahkamah akan memutuskan dalam masa 60 hari sama ada untuk meneruskan perbicaraan penuh terhadap Duterte.

Di depan panel tiga hakim, Cik Paolina Massidda, peguam yang mewakili mangsa, berkata: “Hari ini, mangsa berdiri di hadapan anda dengan harapan keadilan yang telah lama dinafikan akhirnya dapat dicapai. Mahkamah ini adalah tempat perlindungan terakhir mereka.”