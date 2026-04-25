Penduduk Gaza undi pertama kali dalam pilihan raya tempatan sejak perang
Apr 25, 2026 | 5:26 PM
Seorang lelaki duduk di sebelah sepanduk kempen pilihan raya yang memaparkan calon bagi Ramallah dan Al-Bireh menjelang pilihan raya perbandaran, di bandar Ramallah di Tebing Barat yang diduduki Israel. - Foto AFP
RAMALLAH: Rakyat Palestin di Tebing Barat dan kawasan tengah Gaza mula mengundi pada 25 April dalam pilihan raya perbandaran, undian pertama sejak perang Gaza, yang dicirikan oleh medan politik sempit dan kekecewaan meluas.
Hampir 1.5 juta pengundi berdaftar di Tebing Barat yang diduduki Israel, serta 70,000 di Deir el-Balah di Gaza, menurut Suruhanjaya Pilihan Raya Pusat di Ramallah.
