KATHMANDU: Hanya sekitar 13 minit memisahkan amaran pertama yang diterima Encik Rajendra Dawadi dengan detik arus deras membawa lumpur dan serpihan menghanyutkan sekolahnya di Nepal.

Dalam tempoh yang amat singkat itu, pengetua Sekolah Menengah Tribhuvan Trishuli di Nuwakot tersebut membuat keputusan yang akhirnya menyelamatkan kira-kira 900 pelajar daripada menjadi mangsa banjir besar yang melanda negara itu pada 26 Ogos.

Sekitar 9.10 pagi, Encik Dawadi menerima empat panggilan dalam tempoh beberapa minit yang memberi amaran bahawa banjir besar sedang menuju ke kawasan sekolah.

Seorang ibu bapa turut datang untuk membawa pulang anak perempuannya.

“Seorang ibu bapa datang dan memberitahu saya, ‘Banjir besar sedang datang. Saya datang untuk mengambil anak perempuan saya,’” kata Encik Dawadi.

“Jika ibu bapa datang dengan tergesa-gesa, tentu ada sebab yang kuat. Jadi saya tahu saya tidak boleh membuang walau sesaat untuk memindahkan pelajar.”

Beliau segera mengarahkan kira-kira 900 pelajar yang berada di sekolah supaya meninggalkan bangunan dan berlari ke kawasan lebih tinggi.

Bas yang sedang membawa pelajar ke sekolah pula diarahkan berpatah balik dan meninggalkan kawasan itu secepat mungkin.

Keputusan tersebut terbukti tepat.

Sekitar 9.23 pagi, hanya 13 minit selepas amaran pertama diterima, arus deras membawa air, lumpur dan serpihan melanda kawasan itu.

Bangunan sekolah tersebut musnah dalam beberapa saat.

“Jika kami tidak membuat keputusan dengan cepat, jika kami lewat 10 minit, kami semua termasuk pelajar dan saya mungkin tidak dapat bercakap dengan anda hari ini,” kata Encik Dawadi.

Sekolah itu mempunyai 1,643 pelajar, tetapi hanya pelajar berusia antara 11 dengan 18 tahun berada di sekolah ketika kejadian.

Murid tadika dan sekolah rendah hanya dijadualkan memulakan kelas pada 10 pagi.

Menurut Encik Dawadi, keadaan itu membantu mempercepat pemindahan kerana pelajar yang lebih tua mampu berlari sendiri ke tempat selamat.

Beberapa pelajar bagaimanapun terlalu takut sehingga pengsan dan terpaksa dibawa keluar menggunakan motosikal guru.

Encik Dawadi berkata beliau memilih untuk bertindak segera kerana risiko mengabaikan amaran itu terlalu besar.

“Walaupun banjir tidak datang, kami hanya akan kehilangan satu hari persekolahan,” katanya.

“Tetapi jika kami mengambil mudah amaran itu, kami mungkin kehilangan ratusan nyawa.”

Antara yang terselamat ialah Yunisha Amatya, 16 tahun, yang berkata beliau bersama rakan-rakannya hanya mempunyai beberapa saat untuk menyelamatkan diri.

“Saya dan rakan-rakan terselamat dengan hanya kira-kira 10 saat,” katanya.

Pada mulanya, katanya, ramai pelajar tidak memahami betapa serius ancaman tersebut dan ada yang masih menunggu rakan mereka yang sedang mengikuti kelas Matematik.

Apabila menyedari bahaya semakin hampir, Yunisha dan rakan-rakannya bergegas mendaki bukit melalui laluan sempit di belakang sekolah.

“Saya tidak dapat berjalan dengan pantas dan rakan-rakan membantu saya mendaki,” katanya.

Beliau berkata pelajar dan penduduk berebut-rebut menuju ke kawasan lebih tinggi ketika melarikan diri.

Tidak lama kemudian, beliau menyaksikan sendiri kawasan pasar berhampiran sekolah dihanyutkan arus.

Pelajar dan guru akhirnya bergerak ke sebuah kampung berhampiran, namun jalan yang terputus dan gangguan pengangkutan menyebabkan ramai terkandas selama dua malam sebelum bantuan tiba.

Sementara itu, keluarga Cik Yunisha melalui detik mencemaskan kerana tidak dapat menghubunginya.

Bapanya, Encik Yubaraj Amatya, bergegas menuju ke sekolah selepas mendapat berita mengenai banjir.

Apabila melihat kawasan Trishuli Bazar sudah dihanyutkan, beliau menyangka anak perempuannya mungkin terkorban.

Hampir sejam beliau cuba menghubungi Cik Yunisha sebelum panggilannya akhirnya dijawab.

“Apabila anak perempuan saya akhirnya menjawab, saya tidak dapat menahan perasaan,” katanya.

“Dua saudara yang bersama saya turut menangis dan memeluk saya.”

Cik Yunisha juga sebak mengingati detik itu.

“Selepas saya sampai di atas bukit, saya menerima panggilan daripada ayah. Dia menangis dan saya tidak mampu berkata apa-apa,” katanya.

Banjir besar itu memusnahkan rumah, jambatan, jalan raya dan prasarana lain di lembah sungai Himalaya serta menyebabkan ribuan orang dilaporkan hilang.

Di sekolah Encik Dawadi, sekurang-kurangnya seorang guru masih dilaporkan hilang.

Bagi pengetua itu, perasaan lega kerana berjaya menyelamatkan ratusan pelajarnya kini bercampur dengan kesedihan melihat sekolah tempat beliau sendiri pernah belajar musnah sama sekali.

Daripada bangunan yang dibina selama bertahun-tahun itu, hanya dua bas sekolah dilaporkan masih tinggal.

“Kami menyelamatkan nyawa, tetapi sekarang tiada tempat untuk mengajar pelajar,” katanya.

“Saya sudah bimbang bagaimana kami boleh memulakan semula pengajaran dan pembelajaran.”

Encik Dawadi berkata sistem amaran lebih baik, termasuk siren dan amaran pemindahan, boleh memberi lebih banyak masa kepada penduduk untuk menyelamatkan diri.

Namun, beliau yakin keputusan untuk tidak menunggu menyelamatkan ratusan nyawa pada pagi itu.

“Jika saya memutuskan untuk menutup sekolah hanya selepas waktu pelajaran tamat, mungkin tiada apa-apa yang tinggal,” katanya.