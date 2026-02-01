SPH Logo mobile
Penghormatan buat budak lelaki Australia maut diserang jerung

Dunia

Feb 1, 2026 | 10:37 PM

Pengunjung di Pantai Queenscliff dilihat berjalan melepasi papan tanda amaran sewaktu pantai itu ditutup susulan serangan jerung baru-baru ini di Sydney.
Pengunjung di Pantai Queenscliff dilihat berjalan melepasi papan tanda amaran sewaktu pantai itu ditutup susulan serangan jerung baru-baru ini di Sydney. - Foto REUTERS

SYDNEY:Seorang kanak-kanak lelaki yang meninggal dunia selepas digigit jerung di Sydney Harbour diberi penghormatan pada 1 Februari menerusi satu upacara masyarakat di Pantai Bondi yang turut merangkumi acara luncur air.

Penghormatan itu susulan beberapa kejadian serangan jerung di sepanjang pantai timur negara berkenaan.

Nico Antic, 12 tahun, meninggal dunia di hospital pada 24 Januari lalu, enam hari selepas diserang jerung ketika dia dan rakan-rakannya terjun dari batu di kawasan Vaucluse, kira-kira 9 kilometer dari pusat perniagaan Sydney.

Rakan-rakannya berjaya menarik Nico keluar dari air dalam keadaan cedera parah di kedua-dua belah kaki.

Acara masyarakat yang dikenali sebagai ‘paddle-out’ itu menyaksikan rakaman udara oleh penyiar nasional ABC menunjukkan pemain papan kayuh dan peluncur ombak membentuk bulatan besar di laut.

Penjaga pantai tempatan, rakan sekolah serta ahli keluarga turut menyertai acara tersebut, lapor media tempatan.

Pada Januari lalu, hujan lebat menyebabkan air laut di sekitar Sydney menjadi keruh dan menarik kehadiran jerung.

Susulan empat serangan dalam tempoh dua hari, puluhan pantai ditutup sebagai langkah keselamatan.

Pada September 2025, seorang peluncur ombak turut maut akibat diserang jerung besar di Pantai Long Reef, Sydney.

Australia mencatatkan purata 20 serangan jerung setahun, dengan kurang daripada tiga membawa maut, menurut data kumpulan pemuliharaan.

Namun, angka itu masih jauh lebih rendah berbanding kematian akibat lemas di pantai negara tersebut.

