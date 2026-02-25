Dalam catatan di Facebook pada 24 Februari, Perdana Menteri Encik Lawrence Wong berkata beliau sempat meluangkan masa daripada sidang Parlimen untuk bertemu Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin, Dr Estephan Salameh. “Saya mengadakan perbincangan yang baik mengenai bagaimana Singapura boleh terus membantu rakyat Palestin serta memperkukuh keupayaan institusi mereka ke arah pembentukan negara,” katanya. Beliau menambah Singapura komited menyokong rakyat Palestin dan berharap pertukaran serta kerjasama antara kedua dua pihak akan terus diperdalam pada masa hadapan. - Foto Facebook Lawrence Wong

Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin (PA), Dr Estephan Salameh dalam wawancara bersama Berita Harian pada 24 Februari sempena lawatannya ke Singapura - Foto Berita Harian

Penguasa Palestin (PA) melihat Singapura sebagai rakan lama yang memainkan peranan penting dalam pembangunan institusi dan modal insan Palestin, kata Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin, Dr Estephan Salameh, selepas menamatkan lawatan rasmi empat hari ke negara ini.

Beliau berkata lawatan itu bukan sekadar pertemuan diplomatik, sebaliknya sebahagian usaha mempelajari pengalaman pembinaan negara yang berjaya dilaksanakan Singapura. “Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada rakyat dan pemerintah Singapura kerana bersama kami selama ini, melabur dalam modal insan dan institusi kami serta membantu kami membina negara,” katanya dalam wawancara bersama Berita Harian pada 24 Februari sempena lawatannya ke Singapura.

Menurut kenyataan Kementerian Ehwal Luar, lawatan Dr Salameh dari 22 hingga 25 Februari diadakan atas undangan Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan.

Lawatan beliau ke Singapura, kata Dr Salameh, merupakan kunjungan yang dirancang sejak lama dan sebahagian daripada usaha diplomatik untuk memperkukuh hubungan serta memperluas sokongan antarabangsa terhadap Palestin.

Dr Salameh berkata Palestin melihat banyak persamaan dengan Singapura, khususnya dari segi saiz geografi dan pergantungan kepada modal insan. “Singapura sebuah negara kecil tanpa sumber asli. Palestin juga kecil, walaupun kami mempunyai sumber yang dirampas Israel. Kedua dua pihak bergantung kepada modal insan,” katanya.

Dr Salameh turut memuji sikap terbuka masyarakat dan institusi Singapura sepanjang lawatan tersebut.

“Saya melihat institusi yang hebat dan rakyat yang sangat baik serta bersedia membantu, khususnya kepada Palestin,” katanya.

Beliau berharap kerjasama teknikal dan latihan akan terus berkembang dalam tempoh mendatang, dengan Singapura menjadi rakan penting dalam usaha Palestin membina keupayaan pentadbiran dan ekonomi.

Lawatan ke Singapura katanya menandakan usaha PA memperluas kerjasama praktikal dengan Singapura khususnya dalam pembangunan kemahiran dan digitalisasi, bagi menyokong pembinaan negara Palestin secara berperingkat.

Beliau menambah Palestin bukan sahaja mengagumi kemajuan teknologi dan infrastruktur Singapura, tetapi juga keseimbangan antara pembangunan moden dan nilai masyarakat. “Kami melihat Singapura sebagai model pembangunan, bukan hanya kerana bangunan besar atau teknologi canggih, tetapi kerana kejayaannya menggabungkan kemajuan dengan nilai teras rakyatnya,” katanya.

Menurutnya, Palestin yang mempunyai sejarah dan budaya yang panjang mahu mencapai pembangunan tanpa mengorbankan identiti masyarakat. “Bagi kami, membangun sambil menghormati nilai dan budaya adalah sesuatu yang kami boleh pelajari daripada Singapura,” katanya.



Dalam lawatan itu, beliau memberi tumpuan kepada dua sektor utama iaitu pendidikan vokasional dan transformasi digital. “Saya memberi fokus kepada pendidikan, khususnya pendidikan vokasional, dan juga transformasi digital. Dalam kedua dua bidang ini Singapura banyak yang boleh ditawarkan dan kami boleh manfaatkan pengalamannya,” katanya.

Beliau turut melawat beberapa institusi termasuk Institut Pendidikan Teknikal (ITE) untuk memahami dasar pendidikan teknikal dan digital Singapura. Dr Salameh berkata Palestin merancang memperluas latihan kepada penjawat awam serta golongan muda melalui kerjasama lanjut. “Kami merancang menyediakan latihan lanjut bukan sahaja kepada penjawat awam tetapi juga belia Palestin supaya mereka boleh datang ke sini, belajar dan melihat model yang ditawarkan Singapura,” katanya.



Beliau turut mengakui Palestin berdepan kekangan kewangan dan fizikal untuk melaksanakan ekonomi digital sepenuhnya. “Melabur dalam teknologi memerlukan sumber besar dan kami tidak mempunyai sumber itu sekarang,” katanya.

Oleh itu, Palestin memilih strategi memanfaatkan kerjasama antarabangsa sambil memperkukuh modal insan. “Kami melabur dalam sumber manusia dan membina kerjasama dengan negara yang mampu membantu. Kami bekerjasama dengan Singapura, Kesatuan Eropah (EU) dan Bank Dunia untuk membina infrastruktur ekonomi digital,” katanya.