Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim (depan, sedang berswafoto), bersama Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin, Dr Estephan Salameh (baris kedua, tengah), dalam satu lawatan ke kawasan Kampong Gelam pada 24 Februari. Bersama mereka termasuk Anggota Parlimen GRC East Coast, Cik Hazlina Abdul Halim (baris ketiga, kanan), dan Wakil bukan pemastautin Singapura ke Palestin, Encik Hawazi Daipi (baris kedua, kiri). Dalam satu hantaran Facebook, Dr Faishal berkongsi pendekatan Singapura dalam menyepadukan unsur keagamaan, budaya serta perancangan bandar yang teliti bagi mewujudkan ruang agar warisan dan kemodenan dapat berkembang seiringan. - Foto MFA