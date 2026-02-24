Faishal bawa menteri Palestin lawat Kg Gelam
Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam, Profesor Madya Dr Muhammad Faishal Ibrahim, telah menerima kunjungan Menteri Kewangan dan Perancangan Penguasa Palestin, Dr Estephan Salameh, dalam satu lawatan ke kawasan warisan Kampong Gelam pada 24 Februari.
Dalam satu hantaran Facebook, Dr Faishal berkongsi pendekatan Singapura dalam menyepadukan unsur keagamaan, budaya serta perancangan bandar yang teliti bagi mewujudkan ruang agar warisan dan kemodenan dapat berkembang seiringan.
Turut serta dalam lawatan tersebut ialah Wakil bukan pemastautin Singapura ke Palestin, Encik Hawazi Daipi, serta Anggota Parlimen (AP) GRC East Coast, Cik Hazlina Abdul Halim.
Menurut Dr Faishal, perbincangan antara kedua-dua pihak turut menyentuh perkembangan semasa di Palestin, termasuk kebimbangan mendalam terhadap isu kemanusiaan yang menjejas masyarakat akibat konflik berpanjangan di wilayah tersebut.
Beliau menambah, Singapura akan terus menyokong usaha bantuan antarabangsa bagi Gaza, selain menyumbang dalam usaha pembinaan semula jangka panjang apabila keadaan mengizinkan.
Dalam pada itu, Dr Faishal turut merakamkan penghargaan kepada Perikatan Kampong Gelam atas sokongan mereka dalam menjayakan lawatan berkenaan, yang disifatkan sebagai peluang mengukuhkan hubungan dan berkongsi pengalaman dalam pembangunan masyarakat berbilang budaya.
Dr Salameh berada di Singapura dari 22 hingga 25 Februari bagi lawatan rasmi atas undangan Menteri Ehwal Luar, Dr Vivian Balakrishnan.