Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Penjual bahan lucah dijel 8 minggu, hasil haram $13,690 disita

Seorang lelaki dipenjara 8 minggu kerana menjual 1,149 filem lucah kepada beberapa orang sekurang-kurangnya sebanyak 180 kali dan mengaut $13,690 daripada hasil kegiatannya itu. - Foto ST

Seorang lelaki dipenjara 8 minggu kerana menjual 1,149 filem lucah kepada beberapa orang sekurang-kurangnya sebanyak 180 kali dan mengaut $13,690 daripada hasil kegiatannya itu. - Foto ST

Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Penjual bahan lucah dijel 8 minggu, hasil haram $13,690 disita

Penjual bahan lucah dijel 8 minggu, hasil haram $13,690 disita

Seorang lelaki mengaut keuntungan sebanyak $13,690 daripada hasil kegiatan haramnya, dengan menjual 1,149 filem lucah kepada beberapa individu sekurang-kurangnya 180 kali.

Gregory Seow Rui Jie, 26 tahun, melakukan kesalahan itu antara November 2023 hingga Mei 2024.

Dia mengaku bersalah pada 4 Mac atas satu tuduhan menjual bahan lucah.

Mahkamah menjatuhkan hukuman penjara lapan minggu ke atasnya.

Timbalan Pendakwa Raya (DPP) Niranjan Ranjakunalan memaklumkan bahawa Seow bersetuju keuntungan haramnya diserahkan kepada negara.

Semuanya bermula sekitar Januari 2023.

Ketika itu, dia melayari laman mikroblog dan tertarik dengan catatan seorang pengguna, yang hanya dikenali sebagai A1 dalam dokumen mahkamah.

A1 menyiarkan gambar bogel wanita yang telah ditapis dan menjemput mesej langsung daripada mereka yang ingin mengetahui butiran lanjut tentang imej tersebut.

Seow menghubungi A1 kerana berminat membeli video dan imej lucah.

Dia membayar A1 $50 dan terfikir untuk menjual semula video tersebut demi mengaut keuntungan.

Seow kemudian menerima pautan ke ruang simpanan yang mengandungi bahan lucah, lalu memuat turunnya ke akaun peribadi serta peranti seperti cakera padat komputer ribanya.

Pada November 2023, Seow mencipta beberapa akaun di laman mikroblog berkenaan, mengiklankan penjualan bahan lucah tersebut, dan ramai netizen menghubunginya untuk membeli.

DPP berkata: “Tertuduh pada mulanya mengenakan bayaran $50 kepada pelanggannya untuk semua bahan lucah... Lama-kelamaan, tertuduh menaikkan bayaran kepada $100 dan kemudian $200.”

Selepas menerima bayaran, tertuduh akan menghantar pautan di platform perkhidmatan penyimpanan yang mengandungi bahan lucah itu kepada pelanggan.

Seorang individu yang tidak dinamakan telah memaklumkan polis pada 5 Ogos 2024.

Seow diberkas selepas pegawai menyerbu rumahnya dua hari kemudian.

Mahkamah diberitahu bahawa telefon bimbit dan komputer riba milik Seow turut dirampas.