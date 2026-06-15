Seorang wanita memegang dada sambil menunjukkan tanda kesakitan akibat serangan jantung. Penyakit jantung dalam kalangan wanita sering hadir dengan gejala tidak tipikal seperti sesak nafas, keletihan, loya, sakit di leher, rahang atau belakang, menyebabkan ia mudah terlepas pandang dan lewat didiagnosis. - Foto fail