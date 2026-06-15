Gejala serangan jantung berbeza antara lelaki dengan wanita disebabkan gabungan faktor biologi, anatomi dan sosial, yang membawa kepada perbezaan dalam cara gejala muncul serta cabaran dalam diagnosis.

Lelaki biasanya mengalami gejala klasik serangan jantung iaitu sakit dada.

Laporan berkaitan
Penyakit jantung tanpa petanda biasa sakit dadaJan 26, 2026 | 5:30 AM
Sakit dada ketika berehat: Tanda awal penyakit jantung yang jarang dikesanJan 26, 2026 | 5:30 AM
jantungwanita