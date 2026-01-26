Sakit dada ketika berehat: Tanda awal penyakit jantung yang jarang dikesan
Jan 26, 2026 | 5:30 AM
Gary Lim, 42 tahun, pengarah sebuah syarikat reka bentuk dalaman, yang kini sedang pulih daripada penyakit mikrovaskular koronari selepas menjalani rawatan dan pemantauan rapi di Singapura. - Foto ihsan GARY LIM
Pada usia 42 tahun, Encik Gary Lim, seorang pengarah syarikat reka bentuk dalaman, tidak pernah menyangka bahawa keletihan, sesak nafas dan sakit dada yang dialaminya akan membawa kepada diagnosis penyakit jantung yang jarang dikenal pasti, khususnya dalam kalangan lelaki.
Hari ini, beliau sedang pulih daripada penyakit mikrovaskular koronari di bawah rawatan Dr Kua Jieli, Pakar Kardiologi Intervensi di Carrington Cardiology, Singapura.
