SPH Logo mobile
halal-logo
SPH Logo mobile
Langgan|

Sakit dada ketika berehat: Tanda awal penyakit jantung yang jarang dikesan

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Kesihatan
Pengguna Berdaftar

Sakit dada ketika berehat: Tanda awal penyakit jantung yang jarang dikesan

sakit jantungjaga kesihatan
Jan 26, 2026 | 5:30 AM

Sakit dada ketika berehat: Tanda awal penyakit jantung yang jarang dikesan

Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsApp
Purchase this articleDapatkan artikel ini
untuk diterbitkan semula
Kesihatan, sakit dada ketika berehat, penyakit jantung
Gary Lim, 42 tahun, pengarah sebuah syarikat reka bentuk dalaman, yang kini sedang pulih daripada penyakit mikrovaskular koronari selepas menjalani rawatan dan pemantauan rapi di Singapura. - Foto ihsan GARY LIM

Pada usia 42 tahun, Encik Gary Lim, seorang pengarah syarikat reka bentuk dalaman, tidak pernah menyangka bahawa keletihan, sesak nafas dan sakit dada yang dialaminya akan membawa kepada diagnosis penyakit jantung yang jarang dikenal pasti, khususnya dalam kalangan lelaki.

Hari ini, beliau sedang pulih daripada penyakit mikrovaskular koronari di bawah rawatan Dr Kua Jieli, Pakar Kardiologi Intervensi di Carrington Cardiology, Singapura.

Laporan berkaitan
Sakit jantung kian meningkat dalam kalangan anak mudaJun 10, 2025 | 4:54 PM
Pesakit tekanan darah tinggi jarang berlaku bentuk rangkaian sokonganJan 5, 2026 | 5:30 AM
sakit jantungjaga kesihatan
Share on FacebookShare on TelegramShare on WhatsAppPurchase this article
Man IconQuiz LogoUji pengetahuan anda dalam bahasa Melayu
SINGAPURAfooter-logo
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Berita Harian di Mudah Alih

  • undefined-menu-icon
  • undefined-menu-icon

Khidmat pelangganan

6388-3838

Meja Berita

Anda ada maklumat mengenai sesuatu berita menarik?
E-mel: bhnews@sph.com.sg