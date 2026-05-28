Perang cabaran tambahan jemaah haji
Konflik Timur Tengah ubah landskap keselamatan, naikkan kos, paksa sebahagian jemaah guna laluan darat lebih panjang dan berisiko
May 28, 2026 | 5:30 AM
Umat Islam berjalan berhampiran Masjidil Haram menjelang musim haji tahunan di Makkah, Arab Saudi, pada 19 Mei 2026. - Foto REUTERS
RIYADH: Musim haji 2026 berlangsung dalam suasana jauh berbeza dari tahun sebelumnya apabila konflik geopolitik di Asia Barat mula memberi kesan langsung terhadap perjalanan jutaan umat Islam ke Tanah Suci.
Perang melibatkan Amerika Syarikat, Israel dan Iran bukan sahaja mengubah landskap keselamatan rantau itu, malah, ia turut menggugat perjalanan udara, meningkatkan kos perjalanan dan memaksa sebahagian jemaah menggunakan laluan darat yang lebih panjang serta berisiko.
