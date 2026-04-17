Gambar yang diambil pada 13 April 2026 ini menunjukkan kawasan pentadbiran sekolah yang rosak selepas terkena tembakan mortar Pakistan semasa pertempuran antara anggota keselamatan Taliban dan tentera Pakistan berhampiran Garisan Durand di kampung Barikot, daerah Naray, wilayah Kunar. Tiada kanak-kanak kelihatan di kampung sempadan Afghanistan itu, di mana sekolah telah musnah akibat serangan dan kawasan permainan terbiar selepas beberapa minggu konflik dengan Pakistan. Lebih 94,000 rakyat Afghanistan telah dipindahkan akibat perang tersebut, menurut data Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (OCHA), dengan lebih satu perempat daripada mereka berada di wilayah Kunar. - Foto AFP