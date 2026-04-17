Perang dengan Pakistan lumpuhkan persekolahan di sempadan Afghanistan
Perang dengan Pakistan lumpuhkan persekolahan di sempadan Afghanistan
Apr 17, 2026 | 3:26 PM
Perang dengan Pakistan lumpuhkan persekolahan di sempadan Afghanistan
Gambar yang diambil pada 13 April 2026 ini menunjukkan kawasan pentadbiran sekolah yang rosak selepas terkena tembakan mortar Pakistan semasa pertempuran antara anggota keselamatan Taliban dan tentera Pakistan berhampiran Garisan Durand di kampung Barikot, daerah Naray, wilayah Kunar. Tiada kanak-kanak kelihatan di kampung sempadan Afghanistan itu, di mana sekolah telah musnah akibat serangan dan kawasan permainan terbiar selepas beberapa minggu konflik dengan Pakistan. Lebih 94,000 rakyat Afghanistan telah dipindahkan akibat perang tersebut, menurut data Pejabat Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (OCHA), dengan lebih satu perempat daripada mereka berada di wilayah Kunar. - Foto AFP
BARIKOT, Afghanistan: Kampung sempadan Barikot di timur laut Afghanistan kini sunyi tanpa kanak-kanak, selepas sekolah dimusnahkan dan ribuan penduduk melarikan diri akibat konflik bersenjata dengan Pakistan sejak akhir Februari lalu.
Hampir semua daripada kira-kira 8,000 penduduk kampung itu meninggalkan kediaman mereka, meninggalkan bangunan rosak dan jalan yang lengang. W
