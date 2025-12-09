Penduduk melarikan diri dari kawasan pertikaian di sepanjang sebuah jalan di wilayah Oddar Meanchey, Kemboja, pada 9 Disember 2025. Menurut kenyataan tentera Thailand, Kawasan Tentera Kedua melancarkan apa yang digambarkan sebagai operasi responsif pada 8 Disember, sementara tentera Kemboja mengecam tindakan Thailand dan menegaskan komitmennya terhadap penyelesaian secara aman, sambil menggesa kecaman antarabangsa terhadap apa yang digambarkannya sebagai pencabulan deklarasi bersama yang ditandatangani oleh Kemboja dan Thailand pada 26 Oktober - Foto EPA

BANGKOK/PHNOM PENH: Pertempuran terbaru antara Thailand dan Kemboja semakin merebak di sepanjang sempadan yang dipertikaikan, sekali gus menggugat usaha diplomatik antarabangsa untuk mengekalkan keamanan.

Pada 9 Disember, tentera laut Thailand mengumumkan bahawa pasukan Kemboja dikesan memasuki wilayahnya di wilayah pesisir Trat, sebelum operasi ketenteraan dilancarkan untuk “mengusir” mereka.

Dalam kenyataan ringkas, Tentera Laut Thailand berkata pasukan Kemboja didapati memperkukuh kubu, menggali parit, dan menempatkan penembak tepat berhampiran garisan sempadan. “Tindakan ini dianggap sebagai ancaman langsung dan serius terhadap kedaulatan Thailand,” tegas kenyataan itu.

Phnom Penh pula menuduh Thailand melancarkan serangan artileri sejak tengah malam sebelumnya ke wilayah Banteay Meanchey. Kementerian Pertahanan Kemboja berkata dua orang yang menaiki kenderaan di Lebuhraya Nasional 56 maut dalam serangan itu. Jurucakap kementerian, Maly Socheata, berkata angka korban terus meningkat. “Sehingga pagi 9 Disember, tujuh orang awam terbunuh dan 20 cedera akibat serangan Thailand,” katanya.

Thailand menafikan bertindak sebagai pencetus konflik. Sebaliknya, Bangkok menuduh Kemboja meningkatkan kehadiran tentera dan tidak mematuhi gencatan senjata yang dicapai pada Julai lalu -perjanjian yang dimeterai selepas campur tangan Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump.

Perdana Menteri Kemboja, Encik Hun Manet, dalam kenyataan malam 8 Disember mengecam tindakan Thailand yang didakwanya menyerang kampung-kampung awam atas alasan mempertahankan kedaulatan.

Pertempuran semula di sepanjang sempadan Kemboja–Thailand dilaporkan sudah meragut sekurang-kurangnya enam nyawa orang awam Kemboja, menurut Kementerian Pertahanan di Phnom Penh, pada 9 Disembe.

Tentera Thailand melepaskan tembakan ke arah wilayah sempadan Banteay Meanchey selepas tengah malam, “mengakibatkan kematian dua orang awam yang sedang melalui Lebuhraya Nasional 56 akibat tembakan peluru,” kata kementerian itu dalam satu hantaran Facebook.

Pertempuran terbaru ini adalah yang paling sengit sejak siri tembakan roket dan artileri selama lima hari pada Julai, yang meragut sekurang-kurangnya 48 nyawa dan memaksa lebih 300,000 penduduk melarikan diri ke pusat pemindahan.

Thailand telah memindahkan 438,000 penduduk dari lima wilayah sempadan, manakala Kemboja turut memindahkan ratusan ribu rakyatnya ke kawasan selamat.

Di wilayah Sa Kaeo, tentera Thailand melaporkan bahawa tembakan artileri dari pihak Kemboja terkena dua rumah penduduk, namun tiada kematian dictatkan. Thailand turut mengesahkan seorang askarnya terbunuh dan 18 lagi cedera sejak 7 Disember.”

Selepas dua hari menafikan serangan balas, tokoh politik paling berpengaruh Kemboja, bekas Perdana Menteri Hun Sen, mengakui bahawa Phnom Penh melepaskan tembakan sebagai tindakan mempertahankan diri.

Dalam kenyataan di Facebook, beliau berkata: “Selepas bersabar lebih 24 jam untuk menghormati gencatan senjata dan memberi masa memindahkan orang awam, kami terpaksa membalas. Kini kami berperang untuk mempertahankan diri sekali lagi.”

Perdana Menteri Hun Manet turut mengecam Thailand kerana menyerang kampung-kampung awam, dengan berkata: “Thailand tidak boleh menggunakan alasan mempertahankan kedaulatan untuk menyerang penempatan orang awam.”

Di wilayah Surin, Thailand, keadaan panik mula kelihatan apabila ribuan penduduk dipindahkan sejak 7 Disember. Cik Sutida Pusa, 30, pemilik warung makanan, berkata keluarganya terpaksa berlindung di pusat pemindahan. “Bunyi tembakan tidak sekuat ketika pertempuran besar pada 24 Julai, tetapi kami tidak pernah percaya keadaan ini,” katanya kepada AFP.

Di Kemboja, Menteri Penerangan Encik Neth Pheaktra mengesahkan empat orang awam terbunuh akibat serangan Thailand pada 8 Disember. Sekitar 10 lagi cedera.

Ketegangan ini menarik perhatian Washington. Seorang pegawai Amerika Syarikat berkata Presiden Donald Trump memberi tumpuan penuh kepada usaha menamatkan keganasan. “Presiden Trump komited untuk menamatkan keganasan yang sedang berlaku dan menjangka kerajaan Thailand serta Kemboja memenuhi kewajipan mereka untuk menamatkan konflik,” kata pegawai itu seperti dipetik Reuters. Kedutaan Amerika di Bangkok enggan mengulas lanjut, tetapi tekanan diplomatik semakin jelas.

Sementara itu, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu menggesa kedua-dua negara mengelakkan provokasi baharu. Jurucakap Setiausaha Agung Antonio Guterres berkata: “PBB bersedia menyokong semua usaha ke arah keamanan, kestabilan dan pembangunan di rantau ini.”

Thailand dan Kemboja telah bergelut lebih satu abad dalam isu penandaan sempadan sepanjang 817km, khususnya kawasan kuil-kuil purba seperti Kuil Preah Vihear, tapak warisan dunia Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (Unesco). Pertikaian sejarah ini sering mencetuskan gelombang nasionalisme dan pertempuran berskala kecil.