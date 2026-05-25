Perjanjian damai AS-Iran dikatakan kian hampir
Kelulusan muktamad pemimpin kedua-dua negara dijangka ambil masa beberapa hari lagi
May 25, 2026 | 11:52 AM
Wanita Iran menghadiri upacara memperingati mangsa korban dalam perang Iran-Amerika Syarikat-Israel di Masjid Mosallah di Teheran, Iran, pada 24 Mei 2026. Upacara berlangsung ketika usaha diplomatik dipergiat, dengan Presiden Amerika Syarikat, Encik Donald Trump, mengumumkan potensi perjanjian damai bagi menamatkan konflik dan membuka semula Selat Hormuz sebahagian besar telah dirundingkan menerusi Pakistan sebagai pengantara. - Foto EPA
WASHINGTON: Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan telah mencapai persetujuan “secara prinsip” bagi satu perjanjian yang berpotensi menamatkan perang di Asia Barat, namun, kelulusan muktamad daripada pemimpin kedua-dua negara dijangka mengambil masa beberapa hari lagi.
Seorang pegawai kanan Amerika berkata, persetujuan awal itu melibatkan pembukaan semula Selat Hormuz serta komitmen Iran untuk melupuskan bekalan uranium diperkaya tinggi miliknya.
