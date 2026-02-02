Dapatkan artikel ini untuk diterbitkan semula

Pesalah berulang kembali ke penjara kerana rasuah pegawai penjara bantu seludup pil

Wilson Ang, 38 tahun, yang mahukan pil ubat penahan sakit untuk masalah cakera tergelincirnya, dijatuhkan hukuman penjara lapan minggu pada 2 Februari selepas dia mengaku salah atas pertuduhan rasuah.I - Foto: ST

Seorang pesalah berulang yang baru dibebaskan dari penjara, dijangka kembali meringkuk di balik tirai besi pada 19 Februari untuk menjalani hukuman baru.

Keputusan ini menyusul penglibatan beliau dalam pakatan rasuah, di mana beliau bersama seorang lagi banduan menawarkan sogokan $400 kepada seorang pegawai penjara.

Wilson Ang, 38 tahun, didapati sengaja membantu Mohamad Yusof Kasim, yang dikenali sebagai “Kimo”, untuk menyerahkan wang tersebut kepada Mohammad Asri Abd Rahim. Asri, ketika itu pegawai penjara, telah menyeludup pil gabapentin, sejenis ubat penahan sakit, ke dalam Penjara Changi.

Ang, yang memerlukan ubat itu untuk meredakan masalah cakera tergelincirnya, dijatuhkan hukuman penjara lapan minggu pada 2 Februari setelah mengaku bersalah atas tuduhan rasuah.

Asri, 39 tahun ketika itu, dan Yusof, ketika itu 50 tahun, masing-masing telah dijatuhkan hukuman penjara 10 bulan pada Oktober 2025.

Dokumen mahkamah mendedahkan bahawa Asri, sebagai pegawai penjara, mula membawa masuk pil gabapentin ke tempat kerjanya pada 2021.

Timbalan Pendakwa Raya (DPP) Tay Jia En berkata bahawa pil tersebut boleh disalahgunakan dan Asri membawanya masuk sebagai ganjaran kepada beberapa banduan yang berkhidmat sebagai petugas unit pemulihan (CUA) kerana membantu menguruskan rakan banduan mereka.

Yusof adalah salah seorang CUA, mahkamah diberitahu.

DPP menambah: “(Asri) akan menyerahkan kepingan berisi pil itu kepada Kimo untuk diagihkan kepada CUA lain. Dia tidak menerima sebarang wang sebagai balasan.

Sekitar Ogos 2021, Asri bersetuju membantu Kimo menyeludup barangan terlarang seperti gambar lucah dan ubat-ubatan sebagai pertukaran untuk ganjaran wang.”

Ang mula menjalani hukuman penjara terdahulu atas kesalahan yang tidak didedahkan pada September 2021 dan bertemu Yusof sebulan kemudian.

Kedua-dua lelaki itu berkongsi sel yang sama dari Februari 2022 dan seterusnya, dan Ang juga menjadi CUA atas cadangan Yusof.

Ang kemudian mengetahui bahawa Asri menyeludup gambar lucah dan ubat-ubatan seperti gabapentin ke Penjara Changi.