Pesawat tentera Colombia terhempas, sekurang-kurangnya 66 orang terkorban
Mar 24, 2026 | 1:24 PM
Para pekerja kecemasan giat menjalankan kerja-kerja mencari dan menyelamat di kawasan sebuah pesawat tentera Colombia terhempas di Puerto Leguizamo, Putumayo, Colombia, pada 23 Mac 2026. - Foto: REUTERS
BOGOTA: Sebuah pesawat Tentera Udara Colombia terhempas sejurus selepas berlepas di selatan negara itu, menyebabkan sekurang-kurangnya 66 orang terbunuh dan berpuluh-puluh orang cedera, kata pegawai.
Komander tentera udara, Encik Carlos Fernando Silva Rueda, berkata bahawa pesawat yang malang itu membawa 114 anggota tentera dan 11 anak kapal.
