Curacao, negara terkecil layak ke Piala Dunia Curacao punyai hanya 150,000 orang penduduk

LONDON: Pulau kecil Caribbean, Curacao menjadi negara terkecil yang layak ke Piala Dunia selepas seri dengan Jamaica.

Rekod itu sebelum ini dipegang Iceland yang layak ke perlawanan akhir Piala Dunia 2018, namun negara mereka jauh lebih besar daripada Curacao, yang hanya mempunyai penduduk lebih 150,000 orang dan keluasan tanah.

Bekas pengurus England, Steve McClaren, meletak jawatan sebagai pengurus Jamaica selepas pasukannya, yang memerlukan kemenangan untuk layak ke Piala Dunia pertama mereka sejak 1998, hanya mampu seri tanpa jaringan.

Ini termasuk penalti masa kecederaan yang dibatalkan oleh video pembantu pengadil (VAR).

Pengurus Curacao, Dick Advocaat, yang tidak hadir pada perlawanan itu atas sebab peribadi, akan menjadi pengurus tertua di Piala Dunia pada usia 78 tahun, mengatasi rekod Otto Rehhagel yang menjadi pengurus Greece pada usia 71 tahun pada 2010.

Curacao hanya menjadi negara dalam pemerintah Belanda pada 2010 selepas pembubaran Antillen Belanda.

Sekitar 10 tahun lalu, mereka berada di tempat ke-150 dalam ranking dunia Persatuan Bola Sepak Antarabangsa (Fifa). Kini mereka berada di tempat ke-82.

Format Piala Dunia 2026 yang diperluas, dengan 48 negara peserta berbanding 32 sebelum ini, serta tempat automatik bagi tuan rumah Canada, Mexico, dan Amerika Syarikat, memberi peluang lebih baik kepada Curacao.

Mereka kini menjadi salah satu daripada empat pasukan kali pertama layak ke Piala Dunia 2026, bersama Cape Verde, Uzbekistan dan Jordan.

“Ini sangat gila dan akan menjadi salah satu perkara terbesar yang akan berlaku kepada Curacao,” kata Juninho Bacuna, pemain tengah yang pernah bermain di Huddersfield, Rangers, dan Birmingham, sebelum perlawanan itu.

Bercakap kepada BBC Radio 5 Live, beliau menambah:

“Ia luar biasa dan menakjubkan. Beberapa tahun lalu, kita tidak akan memikirkannya. Menjadi sebahagian daripadanya dan merealisasikan impian itu adalah sesuatu yang luar biasa.”

Dalam 10 perlawanan kelayakan, mereka memenangi tujuh dan menamatkan kempen mereka tanpa kalah.

Impian mereka hampir musnah pada minit keempat daripada lima minit masa kecederaan apabila pemain gantian Curacao, Jeremy Antonisse, dilihat menjatuhkan Isaac Hayden, dan pengadil El Salvador, Ivan Barton, segera memberi penalti.

Namun, pengadil diminta pegawai VAR untuk memeriksa insiden itu di skrin tepi padang dan membatalkan keputusan tersebut, menyebabkan kemarahan penonton.

Curacao akan bersama dengan Haiti dan Panama daripada kelayakan Gabungan Bola Sepak Amerika Utara, Amerika Tengah dan Caribbean (Concacaf) di Piala Dunia, sementara Jamaica perlu melalui perlawanan ‘play-off’.

Pulau Caribbean Haiti pula melayakkan diri ke Piala Dunia mereka sejak 1974 selepas mengalahkan Nicaragua 2-0.

Sejak Januari 2024, Advocaat, yang berusia 78 tahun, telah mengendalikan pasukan kebangsaan kelapan beliau selepas tiga kali bersama Belanda, serta mengurus Amiriah Arab Bersatu (UAE), Korea Selatan, Belgium, Russia, Serbia dan Iraq.

Beliau membantu Belanda mara ke suku akhir Piala Dunia 1994, manakala pasukan Korea Selatannya tersingkir pada peringkat kumpulan pada 2006.

Antara kelab yang pernah beliau uruskan termasuk PSV Eindhoven, Rangers, Zenit St Petersburg, Sunderland, dan Feyenoord.

Advocaat hanya menjadi pengurus Curacao selepas pertikaian pembayaran antara pemain dengan persatuan bola sepak negara itu diselesaikan, dan beliau segera menetapkan matlamat untuk melayakkan Curacao ke Piala Dunia 2026.

“Semua orang tahu Dick Advocaat adalah nama besar, beliau seorang pengurus hebat dan semua orang menghormati keputusan dan cara beliau bekerja,” tambah Bacuna.

“Kehadirannya sangat penting bagi kami sebagai sebuah pasukan dan juga untuk negara, dan kesannya sangat besar.