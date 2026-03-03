Perdana Menteri Britain, Keir Starmer, menyampaikan kenyataan di Dewan Rakyat di London, Britain, 2 Mac 2026 - Foto REUTERS

LONDON: Perdana Menteri Britain, Keir Starmer, pada 2 Mac mempertahankan keputusan kerajaannya untuk tidak menyertai serangan udara ke atas Iran yang dilancarkan oleh Amerika Syarikat dan Israel, sambil menegaskan bahawa langkah itu dibuat secara “sengaja” demi kepentingan nasional Britain.

Menurut laporan Anadolu Ajansi, Encik Starmer memberikan taklimat terkini kepada Ahli Parlimen di Dewan Rakyat mengenai situasi di Iran yang semakin meruncing.

Beliau menegaskan bahawa United Kingdom tidak terlibat dalam serangan awal terhadap Iran dan keputusan tersebut dibuat berdasarkan pertimbangan bahawa penyelesaian terbaik ialah melalui rundingan diplomatik.

“Kami tidak menyertai serangan ofensif Amerika Syarikat dan Israel,” katanya. “Asas keputusan kami adalah mempertahankan diri secara kolektif bersama rakan dan sekutu lama serta melindungi nyawa rakyat Britain.”

Encik Starmer turut merujuk kepada kritikan Presiden Amerika Syarikat, Donald Trump, yang dilaporkan berkata beliau “terlalu lambat” memberikan akses kepada pangkalan Britain untuk kegunaan tentera Amerika.

“Itu adalah tanggungjawab saya untuk menilai apa yang berada dalam kepentingan nasional Britain. Itulah yang telah saya lakukan, dan saya tetap dengan keputusan itu,” tegasnya.

Menurut laporan The Telegraph, Encik Trump menyatakan kekecewaan terhadap tindakan London. “Ini mungkin sesuatu yang tidak pernah berlaku antara negara kita… Kami sangat kecewa dengan Keir,” katanya.

Bagaimanapun, Encik Starmer membezakan antara permulaan konflik dan situasi semasa. Beliau berkata tindakan balas Iran kini telah menjadi ancaman nyata kepada Britain.

“Adalah jelas bahawa tindak balas Iran yang melampau kini menjadi ancaman kepada rakyat kita, kepentingan kita dan sekutu kita, dan ia tidak boleh diabaikan,” katanya.

Encik Starmer memaklumkan bahawa dianggarkan terdapat kira-kira 200,000 rakyat Britain berada di Asia Barat dan menyifatkan risiko keselamatan terhadap mereka sebagai “amat membimbangkan”. Beliau turut merujuk kepada beberapa insiden yang menjejaskan pasukan Britain di rantau itu.

Sebuah pangkalan tentera di Bahrain dilaporkan diserang Iran pada 28 Februari lalu, dengan kira-kira 300 anggota tentera berada “beberapa ratus meter” dari lokasi serangan.

Selain itu, sebuah dron turut menyerang Tentera Udara Diraja Britain (RAF) Akrotiri di Cyprus pada waktu malam. Perdana Menteri mengesahkan tiada kecederaan dilaporkan. “Penting untuk saya jelaskan bahawa pangkalan kami di Cyprus tidak digunakan oleh pengebom Amerika. Serangan ke atas RAF Akrotiri bukanlah tindak balas terhadap sebarang keputusan yang kami ambil. Berdasarkan penilaian kami, dron itu dilancarkan sebelum pengumuman dibuat,” katanya.

Encik Starmer turut berdepan kritikan daripada Ketua Parti Konservatif, Encik Kemi Badenoch, yang mendakwa perdana menteri “masih tidak dapat menyatakan dengan jelas sama ada beliau menyokong serangan itu atau tidak”.

Menjawab kritikan tersebut, Encik Starmer berkata kerajaan Britain tidak menyokong usaha menjatuhkan rejim melalui serangan udara. “Kerajaan ini tidak percaya kepada perubahan rejim dari udara,” katanya.

Beliau menambah bahawa pengalaman sejarah, khususnya perang Iraq, menjadi pengajaran penting bahawa sebarang tindakan ketenteraan mesti mempunyai asas undang-undang yang jelas dan pelan yang realistik.

“Sejarah mengajar kita bahawa apabila kita membuat keputusan seperti ini, kita mesti memastikan ada asas undang-undang yang sah dan pelan yang difikirkan dengan teliti serta objektif yang boleh dicapai,” katanya.

Encik Starmer turut memaklumkan bahawa pada 28 Februari lalu, juruterbang Britain telah dikerahkan ke ruang udara rantau berkenaan dan masih beroperasi sehingga kini.

“Mereka berhak mengetahui bahawa tindakan mereka adalah sah di sisi undang-undang dan mempunyai pelan yang jelas. Saya tidak akan sesekali mengarahkan anggota tentera kita bertindak tanpa asas undang-undang yang kukuh,” katanya.

Beliau menegaskan bahawa tiada perdana menteri Britain pernah mengerahkan tentera tanpa justifikasi undang-undang yang sewajarnya.



Sementara itu, Ketua Parti Liberal Demokrat, Encik Ed Davey, mencabar Encik Starmer dengan bertanya sama ada kegagalan untuk bertegas terhadap Trump akan menjejaskan keselamatan Britain. “Adakah perdana menteri sedar bahawa apabila beliau gagal menegur Trump, terutama apabila undang-undang antarabangsa dilanggar, ia menjadikan negara kita kurang selamat?” katanya.

Encik Davey juga mempersoalkan bagaimana Britain akan memastikan pangkalannya tidak digunakan oleh Amerika untuk operasi ofensif.

Dalam ucapannya, beliau turut mengkritik golongan kaya yang menetap di luar negara serta tokoh terkenal yang didakwa tidak membayar cukai di Britain, sambil mempersoalkan sama ada mereka sepatutnya “mula membayar cukai untuk membiayai angkatan bersenjata kita”.

Menjawab persoalan itu, Encik Starmer sekali lagi menegaskan bahawa keutamaan kerajaannya adalah melindungi rakyat Britain di rantau tersebut. “Saya mahu jelaskan bahawa adalah tanggungjawab saya, tanggungjawab kita, untuk melindungi semua warga Britain di rantau ini, dan kami akan berusaha melakukan segala yang termampu untuk memastikan keselamatan mereka,” katanya.