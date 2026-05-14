Penduduk melihat kepulan abu vulkanik dari Gunung Dukono di kawasan bekas aliran lahar sejuk di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Maluku Utara, pada 12 Mei 2026. Pos Pemantauan Gunung Berapi Dukono merekodkan letusan setinggi 2,000 meter dengan abu tebal berwarna putih hingga kelabu bergerak ke arah barat laut, manakala status gunung berapi itu kekal pada Tahap II. Dalam perkembangan berkaitan, polis membuka siasatan jenayah terhadap tragedi yang mengorbankan tiga pendaki di Gunung Dukono, dengan dua pemandu pendakian dikenal pasti berpotensi didakwa atas dakwaan kecuaian. - Foto Andri Saputra