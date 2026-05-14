Polis buka siasatan jenayah, dua individu dikenal pasti kes kematian Gunung Dukono
May 14, 2026 | 1:16 PM
Penduduk melihat kepulan abu vulkanik dari Gunung Dukono di kawasan bekas aliran lahar sejuk di Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Maluku Utara, pada 12 Mei 2026. Pos Pemantauan Gunung Berapi Dukono merekodkan letusan setinggi 2,000 meter dengan abu tebal berwarna putih hingga kelabu bergerak ke arah barat laut, manakala status gunung berapi itu kekal pada Tahap II. Dalam perkembangan berkaitan, polis membuka siasatan jenayah terhadap tragedi yang mengorbankan tiga pendaki di Gunung Dukono, dengan dua pemandu pendakian dikenal pasti berpotensi didakwa atas dakwaan kecuaian. - Foto Andri Saputra
MALUKU: Polis di Halmahera Utara secara rasmi meningkatkan siasatan kes kematian tiga pendaki di puncak Gunung Dukono ke peringkat siasatan jenayah selepas menemukan unsur kecuaian dalam tragedi tersebut.
Dua pemandu pendakian berinisial RS dan JA dikenal pasti sebagai individu yang berpotensi didakwa dalam kes tersebut.
