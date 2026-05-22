Sidang media mengenai dakwaan skim Ponzi bernilai 4.6 trilion rupiah yang dijalankan menerusi sebuah koperasi dan melibatkan 41,000 mangsa di seluruh Indonesia, di ibu pejabat Direktorat Siasatan Jenayah Khas Polis Jawa Tengah di Semarang pada 21 Mei. - Foto WIDY WICAKSONO

Sidang media mengenai dakwaan skim Ponzi bernilai 4.6 trilion rupiah yang dijalankan menerusi sebuah koperasi dan melibatkan 41,000 mangsa di seluruh Indonesia, di ibu pejabat Direktorat Siasatan Jenayah Khas Polis Jawa Tengah di Semarang pada 21 Mei. - Foto WIDY WICAKSONO

SEMAEANG (Indonesia): Polis Jawa Tengah membongkar satu operasi kutipan dana haram yang didakwa berselindung di sebalik sebuah koperasi dikenali sebagai Koperasi Bahana Lintas Nusantara (BLN), melibatkan aliran dana mencecah 4.6 trilion rupiah ($333 juta) dan dianggarkan menjejaskan kira-kira 41,000 mangsa di seluruh Indonesia.

Pihak berkuasa berkata skim itu dipercayai beroperasi seperti skim Ponzi dengan menawarkan pulangan simpanan dan pelaburan yang luar biasa tinggi bagi menarik orang ramai menyerahkan wang mereka.

Pengarah Siasatan Jenayah Khas Polis Jawa Tengah, Encik Djoko Julianto, berkata dua individu telah dinamakan sebagai suspek utama dalam kes tersebut.

Mereka ialah NNP, 54 tahun, yang merupakan ketua koperasi BLN dari 2018 hingga 2025, serta D, 55 tahun, ketua cawangan koperasi itu di Salatiga.

“Kami telah mengenal pasti kira-kira 41,000 mangsa yang tersebar di pelbagai wilayah setakat ini,” katanya pada 21 Mei.

Menurut polis, skim tersebut mula beroperasi sejak 2018 dan berkembang pesat melalui rangkaian cawangan di beberapa wilayah Indonesia.

Siasatan mendapati koperasi itu aktif mempromosikan program simpanan dan pelaburan dengan janji keuntungan tinggi yang disifatkan tidak realistik.

Pihak berkuasa percaya wang daripada pelabur baharu digunakan untuk membayar keuntungan kepada pelabur lama, kaedah yang lazim dikaitkan dengan skim Ponzi.

Polis berkata suspek dipercayai menggunakan imej koperasi bagi meningkatkan keyakinan masyarakat, terutama golongan yang mahu mencari pulangan cepat menerusi simpanan atau pelaburan.

“Operasi ini dijalankan secara tersusun dan melibatkan jaringan luas di pelbagai daerah,” kata seorang pegawai penyiasat.

Kes itu kini mencetuskan kebimbangan besar kerana ramai mangsa dipercayai menggunakan wang simpanan keluarga, dana persaraan dan modal perniagaan kecil untuk menyertai skim berkenaan.

Sebahagian mangsa dilaporkan mula membuat laporan polis selepas pembayaran keuntungan yang dijanjikan gagal diteruskan.

Pemerhati kewangan di Indonesia berkata kes seperti ini menunjukkan masih ramai masyarakat mudah terpengaruh dengan tawaran keuntungan tinggi tanpa memahami risiko sebenar.

Mereka berkata penggunaan nama koperasi juga sering memberi gambaran seolah-olah operasi tersebut sah dan diawasi pihak berkuasa.

Dalam banyak kes sebelum ini, skim pelaburan haram di Indonesia turut menggunakan pendekatan berasaskan komuniti, agama atau hubungan kekeluargaan bagi meyakinkan orang ramai untuk melabur.



Polis Jawa Tengah kini sedang meneliti aliran kewangan koperasi itu termasuk kemungkinan penglibatan individu lain dalam operasi berkenaan.

Penyiasat juga sedang mengesan aset yang dipercayai dibeli menggunakan wang mangsa.

Menurut pihak berkuasa, jumlah kerugian sebenar masih dalam proses pengiraan kerana ramai mangsa belum tampil membuat laporan rasmi.

Kes tersebut dijangka menjadi antara skandal kewangan terbesar melibatkan koperasi di Indonesia dalam beberapa tahun kebelakangan ini.

Pakar undang-undang kewangan berkata siasatan menyeluruh amat penting kerana skim seperti itu selalunya melibatkan transaksi rumit serta penggunaan akaun dan syarikat berlapis untuk menyembunyikan aliran wang.

Kes BLN turut mencetuskan desakan supaya pemerintah Indonesia memperketat pemantauan terhadap koperasi dan skim pelaburan yang menawarkan keuntungan luar biasa.

Penganalisis berkata ramai rakyat masih melihat koperasi sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat dan dipercayai selamat, menyebabkan mereka kurang berhati-hati sebelum menyerahkan wang.

Mereka turut menggesa orang ramai lebih berhati-hati terhadap tawaran pelaburan yang menjanjikan pulangan terlalu tinggi dalam tempoh singkat.

“Jika sesuatu tawaran kelihatan terlalu bagus untuk dipercayai, selalunya memang ada risiko besar di sebaliknya,” kata seorang penganalisis kewangan tempatan.