Polis Indonesia tahan 13 suspek langgar peraturan haji, kerugian cecah 10b rupiah
May 20, 2026 | 2:28 PM
Jemaah haji Indonesia kini berada di Tanah Suci bagi menunaikan ibadah haji musim 1447H/2026, ketika pihak berkuasa Indonesia memperketat pemantauan terhadap sindiket haji haram selepas polis menahan 13 suspek yang dipercayai terlibat dalam penipuan pakej haji dengan kerugian dianggar mencecah 10 bilion rupiah ($721,000). - Foto KEMENTERIAN HAJI DAN UMRAH INDONESIA
JAKARTA: Polis Indonesia menamakan 13 suspek dalam kes pengurusan haji tidak sah yang dipercayai menipu ratusan bakal anggota jemaah dengan kerugian dianggar mencecah 10 bilion rupiah ($721,000).
Jurucakap Polis Nasional Indonesia, Encik Johnny Eddizon Isir, pada 19 Mei berkata siasatan dijalankan selepas pihak berkuasa menerima puluhan aduan berkaitan pakej haji tidak mengikut prosedur rasmi.
