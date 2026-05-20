JAKARTA: Polis Indonesia menamakan 13 suspek dalam kes pengurusan haji tidak sah yang dipercayai menipu ratusan bakal anggota jemaah dengan kerugian dianggar mencecah 10 bilion rupiah ($721,000).

Jurucakap Polis Nasional Indonesia, Encik Johnny Eddizon Isir, pada 19 Mei berkata siasatan dijalankan selepas pihak berkuasa menerima puluhan aduan berkaitan pakej haji tidak mengikut prosedur rasmi.

