JAYAPURA: Polis di wilayah Papua, Indonesia menahan 14 individu selepas tercetus rusuhan di Stadium Lukas Enembe di Kabupaten Jayapura susulan kekalahan kelab Persipura Jayapura dalam perlawanan penentuan kenaikan Liga 2 Indonesia.

Insiden itu berlaku pada malam 8 Mei selepas Persipura tewas 0-1 kepada Adhyaksa FC Banten, sekali gus gagal meraih promosi ke Liga 1, liga bola sepak tertinggi Indonesia.

