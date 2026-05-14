Polis klasifikasi kes kematian di Gunung Dukono sebagai siasatan jenayah
Peningkatan aktiviti gunung berapi larang pendakian, pemandu tiada permit rasmi
May 14, 2026 | 1:16 PM
Kepulan abu vulkanik kelihatan dari Gunung Dukono berhampiran Desa Mamuya, Kecamatan Galela, Maluku Utara, pada 12 Mei. Pos Pemantauan Gunung Berapi Dukono merekodkan letusan setinggi 2,000 meter dengan abu tebal bergerak ke arah barat laut, manakala status gunung berapi itu kekal pada Tahap II iaitu amaran waspada. - Foto ANDRI SAPUTRA
MALUKU (Indonesia): Polis di Halmahera Utara secara rasmi meningkatkan siasatan kes kematian tiga pendaki di puncak Gunung Dukono ke peringkat siasatan jenayah selepas menemukan unsur kecuaian dalam tragedi tersebut.
Dua pemandu pendakian berinisial RS dan JA dikenal pasti sebagai individu yang berpotensi didakwa dalam kes tersebut.
