Polis siasat dua insiden letupan menjelang ucapan negara Presiden Filipina

Anggota polis antirusuhan menghalang kumpulan penunjuk perasaan yang berhimpun di jalan menuju ke bangunan Kongres Filipina di Quezon City, Metro Manila, pada 27 Julai 2026. Demonstrasi diadakan serentak dengan Ucapan Negara (SONA) Presiden Ferdinand Marcos Jr, dengan peserta menggesa pembaharuan dalam aspek hak asasi manusia, tadbir urus dan politik negara. - Foto EPA

Anggota polis antirusuhan menghalang kumpulan penunjuk perasaan yang berhimpun di jalan menuju ke bangunan Kongres Filipina di Quezon City, Metro Manila, pada 27 Julai 2026. Demonstrasi diadakan serentak dengan Ucapan Negara (SONA) Presiden Ferdinand Marcos Jr, dengan peserta menggesa pembaharuan dalam aspek hak asasi manusia, tadbir urus dan politik negara. - Foto EPA

Polis siasat dua insiden letupan menjelang ucapan negara Presiden Filipina

Polis siasat dua insiden letupan menjelang ucapan negara Presiden Filipina

MANILA: Satu letupan bom buatan sendiri (IED) berlaku berhampiran pintu masuk kompleks Kementerian Keadilan Filipina awal pagi 27 Julai, manakala satu lagi peranti letupan berjaya ditemui dan dipatahkan berhampiran bangunan Senat beberapa jam kemudian, ketika Manila berada dalam kawalan keselamatan maksimum menjelang Ucapan Negara (SONA) Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dalam kedua-dua insiden, namun polis percaya kedua-duanya berkemungkinan mempunyai kaitan.

Ketua Polis Wilayah Ibu Kota Negara (NCRPO), Jeneral Jose Melencio Nartatez Jr, berkata siasatan awal mendapati terdapat kemungkinan besar kedua-dua kejadian dilakukan oleh pihak yang sama.

“Terdapat kemungkinan besar kedua-dua insiden ini saling berkaitan.

“Kami telah mengaktifkan pelan kontingensi bagi menghadapi ancaman bom, letupan dan pelbagai risiko keselamatan lain, namun satu peranti masih berjaya meletup di hadapan Kementerian Keadilan,” katanya kepada pemberita.

Letupan pertama berlaku kira-kira jam 12.17 tengah malam di Jalan Padre Faura, Ermita, berhampiran pintu masuk kompleks Kementerian Keadilan.

Walaupun tiada mangsa cedera, letupan itu menyebabkan serpihan berterbangan dan memecahkan cermin hadapan beberapa kenderaan yang diparkir berhampiran lokasi kejadian.

Jurucakap Polis Manila, Philipp Ines, berkata pihaknya masih menjalankan siasatan bagi menentukan jenis bahan letupan dan kekuatan sebenar letupan itu.

“Kami masih menyiasat, jadi belum dapat memastikan sama ada letupan itu berskala besar atau kecil,” katanya.

Gambar yang disiarkan media tempatan menunjukkan serpihan kecil bertaburan di atas jalan, manakala beberapa kenderaan mengalami kerosakan akibat gelombang letupan.

Beberapa jam kemudian, satu lagi peranti letupan buatan sendiri ditemui di Diokno Boulevard, berhampiran bangunan Senat di Pasay City.

Peranti berkenaan dikesan kira-kira jam 8.30 pagi oleh seorang pemandu lori tunda sebelum beliau segera memaklumkan kepada anggota keselamatan.

Pasukan Pemusnah Bom (EOD) kemudian dikerahkan ke lokasi dan berjaya mematikan peranti itu tanpa sebarang insiden.

Pemeriksaan awal menemukan beberapa komponen dipercayai digunakan untuk menghasilkan bom, termasuk peranti jangka masa, bateri 9 volt, peledak dan sebuah bekas plastik yang mengandungi serbuk berwarna perang yang dipercayai bahan letupan.

Semua bahan itu dihantar ke makmal forensik untuk dianalisis.

Jurucakap polis wilayah, Encik Hazel Asilo, bagaimanapun enggan mengulas mengenai kekuatan letupan yang mungkin dihasilkan sekiranya peranti itu meledak.

Insiden berkembar itu berlaku hanya beberapa jam sebelum Marcos menyampaikan Ucapan Negara tahunan kelimanya di Kongres, antara acara politik paling penting di Filipina yang lazimnya disertai anggota Kabinet, ahli Parlimen, diplomat asing dan pemimpin masyarakat.

Kawasan sekitar Kongres, Senat dan beberapa bangunan pemerintah utama diletakkan di bawah kawalan keselamatan yang diperketatkan sejak awal pagi dengan ribuan anggota polis dan tentera dikerahkan bagi mengawal keadaan.

Setakat ini, pihak berkuasa belum mengenal pasti individu atau kumpulan yang bertanggungjawab terhadap kedua-dua insiden itu.

Polis juga belum mengesahkan sama ada bom berkenaan mempunyai kaitan secara langsung dengan acara SONA atau bermotif politik.

Insiden itu berlaku ketika suhu politik di Filipina semakin memuncak berikutan krisis dalam gabungan pemerintah dan prosiding pemecatan yang sedang dihadapi Naib Presiden Sara Duterte.

Ketegangan politik turut dipengaruhi dakwaan penyelewengan dana berkaitan projek kawalan banjir yang mencetuskan kritikan meluas terhadap pemerintah.

Walaupun ancaman keselamatan meningkat, pihak berkuasa menegaskan persiapan bagi Ucapan Negara diteruskan seperti dirancang dengan kawalan keselamatan dipertingkatkan di semua lokasi strategik.

Polis turut meningkatkan rondaan, pemeriksaan kenderaan dan pemantauan di kawasan tumpuan awam di sekitar Metro Manila sebagai langkah berjaga-jaga bagi mengelakkan sebarang ancaman susulan.