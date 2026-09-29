JAKARTA: Presiden Indonesia, Encik Prabowo Subianto, mengarahkan audit forensik menyeluruh terhadap pengurusan dana haji negara itu bagi memastikan ketelusan kewangan, selain mahu membanteras kegiatan kartel dan sindiket ‘mafia’ yang didakwa mengambil kesempatan terhadap bakal jemaah haji dan umrah.

Arahan tersebut disampaikan kepada Menteri Haji dan Umrah, Encik Mochamad Irfan Yusuf, serta Timbalannya, Encik Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam pertemuan di Istana Presiden, Jakarta, pada 28 September.

Langkah itu merupakan sebahagian daripada usaha pemerintah Indonesia memperbaharui sistem pengurusan haji, termasuk mempercepat tempoh menunggu, meningkatkan ketelusan penggunaan dana serta melindungi jemaah daripada kegiatan pihak yang mengambil kesempatan.

Menurut Encik Dahnil, Encik Prabowo mahu audit forensik dijalankan terhadap Badan Pengurusan Kewangan Haji (BPKH) bagi mengenal pasti kedudukan sebenar kewangan haji dan menentukan pembaharuan yang perlu dilaksanakan.

Audit forensik merupakan pemeriksaan kewangan terperinci yang bertujuan mengesan kemungkinan penyelewengan, ketidakteraturan atau manipulasi rekod kewangan.

“Presiden meminta audit forensik dijalankan terhadap BPKH. Kami mahu mengetahui keadaan sebenar kewangan haji secara telus,” kata Dahnil kepada wartawan selepas pertemuan tersebut.

Menurut beliau, pemerintah tidak mahu berlaku sebarang manipulasi kewangan seperti kontroversi yang pernah melanda Lembaga Tabung Haji Malaysia, yang boleh menjejaskan kestabilan dana haji dan kepentingan jutaan bakal jemaah.

Pada 2018, audit mendedahkan bahawa Tabung Haji mencatatkan defisit RM4.1 bilion ($1.28 bilion) bagi tahun kewangan 2017, apabila jumlah liabilitinya melebihi aset.

Tabung Haji juga didapati mengagihkan keuntungan kepada pendeposit antara 2014 dengan 2017 walaupun kedudukan kewangannya tidak memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang.

Bagi melaksanakan audit itu, Kementerian Haji dan Umrah akan bekerjasama dengan Badan Pengawasan Kewangan dan Pembangunan (BPKP) untuk meneliti pengurusan dana, perbelanjaan serta pelaburan yang dikendalikan BPKH.

Bagaimanapun, arahan menjalankan audit itu tidak bermakna sebarang penyelewengan telah dibuktikan berlaku dalam pengurusan dana berkenaan.

Selain pemeriksaan kewangan, Encik Prabowo turut mengarahkan kementerian supaya mengambil tindakan tegas terhadap kartel dan sindiket yang didakwa menguasai sebahagian kegiatan pengurusan haji dan umrah.

Encik Irfan berkata Presiden menghargai usaha kementeriannya membersihkan sektor berkenaan daripada kegiatan yang merugikan masyarakat, khususnya bakal jemaah yang sudah lama menunggu peluang menunaikan haji.

“Beliau sangat menghargai usaha kami membersihkan ekosistem haji dan umrah daripada kartel,” katanya.

Menurut Encik Irfan, Encik Prabowo secara khusus mahu semua kegiatan kartel dan sindiket yang berkaitan dengan pengurusan haji serta umrah dibanteras.

Arahan itu bertujuan memastikan penyediaan perkhidmatan haji dilaksanakan secara adil dan telus, di samping mengelakkan bakal jemaah menjadi mangsa pihak yang mengenakan bayaran tidak munasabah atau menyalahgunakan sistem pengurusan.

Dalam perkembangan berkaitan, pemerintah Indonesia turut mengumumkan kemajuan usaha mengurangkan tempoh menunggu haji yang sebelum ini boleh mencecah 49 tahun.

Encik Dahnil berkata tempoh tersebut pernah dikurangkan kepada 26 tahun pada 2025, namun Encik Prabowo menganggapnya masih terlalu lama.

Susulan itu, kementerian menjalankan pemeriksaan terhadap 5.7 juta rekod bakal jemaah dan mengenal pasti kira-kira 400,000 rekod yang tidak sah.

Selepas proses pengesahan dan pengiraan semula, tempoh menunggu bagi mereka yang mendaftar tahun ini dilaporkan berkurangan kepada purata 14 tahun.

“Daripada 49 tahun, kemudian menjadi 26 tahun. Kini tempoh menunggu sebenar ialah 14 tahun,” kata Encik Dahnil.

Indonesia menerima kuota haji sebanyak 221,000 tempat daripada Arab Saudi bagi 2025 dan 2026, menjadikannya negara yang menerima peruntukan jemaah terbesar.

Encik Prabowo turut mencadangkan formula baru pembiayaan haji dengan pembahagian 52 peratus kos ditanggung jemaah dan baki 48 peratus dibiayai melalui pulangan pelaburan dana haji.

Cadangan itu bertujuan mengimbangi kemampuan jemaah membayar kos haji dengan keperluan memastikan dana berkenaan kekal mampan dalam jangka panjang.

Pembaharuan tersebut juga dilaksanakan ketika ketidaktentuan ekonomi global dan konflik di Timur Tengah menimbulkan kebimbangan terhadap peningkatan kos perjalanan serta pengendalian ibadah haji.