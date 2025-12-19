Wilayah Hainan di China telah mencatat satu peristiwa penting dengan melancarkan operasi kastam yang bebas sepenuhnya di seluruh pulau pada 18 Disember. - Foto ST

Pulau Hainan di China ambil langkah jadi pelabuhan dagangan bebas terkemuka

BEIJING: Pulau Hainan di selatan China, yang lebih dikenali dengan pantai berpasir dan pusat membeli-belah bebas cukai, sedang mengambil langkah pertama ke arah matlamat bercita-cita tinggi untuk menjadi pelabuhan perdagangan bebas yang “berpengaruh di peringkat sejagat” menjelang 2050.

Hainan, yang juga merupakan sebuah wilayah, telah mencatat satu peristiwa penting dengan melancarkan operasi kastam yang bebas sepenuhnya pada 18 Disember, lapor The Straits Times (ST).

Ini membolehkan 74 peratus barangan yang masuk ke Hainan bebas tarif – naik daripada 21 peratus sebelum ini, sekali gus mengurangkan kos bagi firma di sana.

Matlamatnya adalah untuk Hainan berdagang secara bebas dengan seluruh dunia, dengan barangan bebas tarif diedarkan secara bebas di dalam pulau itu, manakala barangan import yang keluar dari pulau itu ke seluruh negara akan dikenakan cukai seperti biasa.

Hainan sudah menjadi pelabuhan perdagangan bebas terbesar di dunia dengan keluasan 35,400 kilometer persegi.

Namun ia menyasarkan untuk menyaingi Hong Kong dan Singapura sebagai pelabuhan perdagangan bebas yang berpengaruh di peringkat sejagat, dengan memberi tumpuan kepada membeli-belah bebas cukai, kewangan luar pesisir, industri berteknologi tinggi, perkhidmatan moden dan pelancongan.

Ini selaras dengan pengumuman oleh Presiden Xi Jinping pada 2018 untuk menjadikan Hainan sebagai “pelabuhan perdagangan bebas dengan ciri China” sebagai tanda komitmen negara itu untuk terus membuka negaranya kepada dunia.

Rangsangan baru kepada ekonomi Hainan dibuat apabila ia ketinggalan purata Hasil Kasar Dalam Negeri (GDP) dari 1990-an hingga 2010-an walaupun ia merupakan zon ekonomi khas.

Selain perdagangan, pulau yang mempunyai 10 juta penduduk itu juga berharap dapat meningkatkan sektor perindustrian dan perkhidmatannya.

Contohnya, pihak berkuasa Hainan mahukan lebih banyak pelaburan dalam sektor perubatan dan pendidikan, serta dalam perkhidmatan kewangan dan profesional.

Walaupun terdapat insentif cukai dan dasar, saiz tanah yang mencukupi, sumber marin dan pertanian yang besar, serta sokongan politik peringkat tinggi, Hainan menghadapi perjalanan yang panjang untuk merealisasikan cita-citanya sebagai pesaing Singapura dan Hong Kong, kata penganalisis.

Pada 2021, pengecualian tarif import diberikan kepada barangan yang dijual dari Hainan ke seluruh tanah besar China jika mereka memperoleh lebih 30 peratus nilai tambah di Hainan.

Ini adalah untuk menggalakkan pengeluar asing – termasuk industri biofarmaseutikal, peralatan mewah dan elektronik – menggunakan Hainan sebagai pintu masuk ke pasaran China.

Di samping itu, sejak 2020, kadar cukai pendapatan korporat untuk firma dalam industri terpilih dihadkan pada 15 peratus.

Cukai pendapatan peribadi pula sebanyak 15 peratus untuk bakat yang berkelayakan.

Profesor Sang Baichuan, dekan badan pemikir Institut Ekonomi Antarabangsa di Beijing, memberitahu saluran media kewangan China, Yicai, bahawa dengan peningkatan bilangan barangan yang boleh diimport tanpa tarif, perniagaan boleh menggunakan barangan import dengan kos rendah untuk pemprosesan dan perkilangan serta meningkatkan keuntungan.